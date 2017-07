(PL)- Trong quá trình sử dụng máy tính, hẳn sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng dữ liệu trên USB, thẻ nhớ đột nhiên “bốc hơi” hoặc máy tính không thể nhận ra thiết bị. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Khi virus xâm nhập vào USB, nó sẽ ẩn toàn bộ dữ liệu và hiển thị các thư mục rỗng khiến người dùng không thể thao tác. Nếu gặp phải tình trạng trên, bạn không nên format (định dạng) lại USB, điều này chỉ khiến việc phục hồi trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, người dùng hãy tải về công cụ FixAttrib tại địa chỉ https://goo.gl/i6rWy9. Tiếp theo, bấm vào nút Chọn thư mục và tìm đến USB, thẻ nhớ hoặc ổ đĩa cần khôi phục, sau đó nhấn Hiển thị các file ẩn. Lúc này, toàn bộ dữ liệu quan trọng sẽ xuất hiện trở lại, người dùng chỉ cần xóa bỏ các shortcut do virus tạo ra trước đó.



Người dùng thường bị mất dữ liệu trên USB vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh: INTERNET

Tương tự, khi máy tính không nhận ra USB hoặc thẻ nhớ, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập vào dòng lệnh control rồi nhấn Enter. Trong cửa sổ Control Panel, bạn kích vào nút View by ở góc phải và chọn Large icons > Troubleshooting > Configure a device tại mục Hardware and sound và làm theo các bước hướng dẫn. Ngoài ra, người dùng cũng nên cập nhật trình điều khiển (driver) bằng cách nhấn phải vào biểu tượng My Computer (hoặc This PC), chọn Manage -> Device Manager -> Universal Serial Bus controllers. Tại đây, bạn sẽ thấy xuất hiện những thiết bị bị lỗi hoặc không thể nhận diện, lúc này người dùng chỉ cần nhấn chuột phải lên dòng chữ Unknown Devices và chọn Update Driver, hoặc chọn Uninstall để gỡ bỏ và khởi động lại máy tính.

Còn nếu không thể chép dữ liệu vào USB, bạn nhấn phải chuột vào My Computer và chọn Command Prompt (Admin), gõ lần lượt hai lệnh diskpart và list disk. Lúc này, danh sách các ổ đĩa đang kết nối sẽ được liệt kê, người dùng chỉ cần nhập tiếp lệnh Select Disk X với X là số thứ tự của USB rồi nhấn Enter. Khi hoàn tất, bạn hãy gõ lệnh Attributes Disk Clear Readonly, khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả.

MINH HOÀNG