Hacker "đánh" Kenh14.vn để "đòi quyền lợi" cho diễn viên Ngân Khánh. (Nguồn: Internet)

Phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công nghệ hệ thống (Công ty truyền thông Việt Nam – đơn vị sở hữu kenh14.vn) về vấn đề này.



- Thưa ông, khi phát hiện ra Kenh14 bị hacker tấn công, phía Công ty đã có phản ứng như thế nào?



Ông Nguyễn Việt Hùng: Khoảng 10 phút sau khi website bị tấn công chúng tôi đã phát hiện ra và đã ngay lập tức cô lập trang Kenh14.



Tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật đã tập trung rà soát ngay để đảm bảo hơn hơn 50 site của Công ty và đối tác không bị ảnh hưởng và ngăn chặn khả năng tiếp tục bị tấn công vào các hệ thống website khác.



Kết quả, chỉ có 2 website bị ảnh hưởng là Kenh14.vn và một trang web nội bộ. Các website còn lại vẫn an toàn. Với 2 trang web bị ảnh hưởng, chúng tôi đã đóng lại để rà soát vấn đề bảo mật, tìm hiểu nguyên nhân trước khi mở trở lại vào 01 giờ ngày 20/7.



- Ngoài việc tấn công thay đổi giao diện, Hacker có đột nhập đánh cắp dữ liệu hoặc xóa dữ liệu của Kenh14 không?



Ông Nguyễn Việt Hùng: Không! Hệ thống đã được khôi phục toàn vẹn ngay trong đêm, lỗ hổng bảo mật được phát hiện và bịt lại.



Hiện tại, chúng tôi đang gấp rút kiểm tra và xây dựng lại các chính sách bảo mật chặt chẽ hơn cho các website.



- Kenh14 có nhờ sự trợ giúp của các đơn vị chức năng trong việc ứng cứu cũng như tìm ra thủ phạm đã tấn công mình hay không?



Ông Nguyễn Việt Hùng: Chúng tôi đang phối hợp tích cực với cơ quan an ninh để xử lý.



- Việc hacker tấn công Kenh 14 đã gây thiệt hại như nào cho phía Công ty? Các tài khoản của người dùng trên Kenh14 có bị ảnh hưởng nhiều không, thưa ông?



Ông Nguyễn Việt Hùng: Ngoài việc 2 website bị tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian 2 tiếng thì không có ảnh hưởng gì khác. Đây cũng là một cơ hội để rà soát và tăng cường vấn đề an toàn thông tin cho chúng tôi.



Riêng với các tài khoản của người dùng Kenh14 nằm trên một hệ thống độc lập với site Kenh14 nên không bị ảnh hưởng gì.



- Xin cảm ơn ông!

Theo Trung Hiền (Vietnam+)