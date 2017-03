Nổi tiếng quá nhanh chóng, Rebecca Black, nữ ca sĩ 14 tuổi đã bắt đầu cảm thấy những tác động tiêu cực của sự nổi tiếng đối với mình.





Trả lời phỏng vấn với đài ABC News, Rebecca Black cho biết sau khi phát hành single của mình, cô đã được chú ý và bị trêu ghẹo rất nhiều nên mẹ cô đã phải quyết định cho cô nghỉ học tại trường và sẽ tự mình dạy cô tại nhà.





“Khi trông thấy tôi, họ sẽ bắt đầu hát ca khúc Friday với một giọng điệu mỉa mai… hoặc họ sẽ gọi tôi và nói: ‘Này Rebecca, đoán xem hôm nay là ngày nào?’” - Rebecca Black cho biết.





Bà Georgina Marquez, mẹ của Rebecca Black đã chấp nhận cho cô nghỉ học tại trường do sự trêu chọc của bạn bè, và bà muốn con gái mình có thêm thời gian để tập trung vào sự nghiệp của mình.





“Thật khó để đi đến trường khi bạn đã trở nên nổi tiếng và những đứa trẻ khác biến nó thành trò vui. Con bé chắc chắn không cần phải chịu đựng áp lực như vậy” - Bà Marquez nói.

Mặc dù bị xem là “kẻ đáng ghét nhất Youtube” nhưng Rebecca Black vẫn “ẵm” 1 giải thưởng của Teen Choice MTV cho “ngôi sao trên Internet”

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Rebecca Black gắn liền với “tai tiếng” nhiều hơn là sự nổi tiếng thực sự.





Nữ ca sĩ tuổi teen này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới chỉ sau 1 đêm, khi ca khúc Friday do cô thể hiện đã trở thành 1 hiện tượng trên Youtube với hơn 100 triệu lượt xem.





Với lời ca nhàm chán, tẻ nhạt và vô nghĩa, ca khúc Friday đã nhanh chóng trở thành “thảm họa” và Rebecca Black trở thành 1 trong những nhân vật đáng ghét nhất trên Youtube.





Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục tung ra ca khúc thứ 2 “My moment” và cũng đã nhanh chóng có hơn 22 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 tháng. Tuy nhiên, không khá hơn so với ca khúc trước, My moment cũng đã trở thành “thảm họa” mới do Rebecca tạo ra. Với việc lạm dụng quá nhiều “kỹ thuật phòng thu”, bóp méo giọng thật… ca khúc My moment có số lượng người bình chọn “ghét” (dislike) áp đảo so với số lượng bình chọn “thích” (like).





Dù vậy, sự nổi tiếng cũng đã mang đến cho Rebecca Black khá nhiều sự thành công, khi cô đã được “góp vai” trong clip ca nhạc “Last Friday night” của ngôi sao ca nhạc Katty Perry, cùng với đó là 1 giải thưởng Teen Choice MTV với danh hiệu “Ngôi sao trên Internet” được trao vào cuối tuần trước.





Rebecca cho biết sự nổi tiếng đã không làm cô thay đổi nhiều: “Thật là khó khăn bởi vì mọi người đều nói tôi đã là ngôi sao lớn, nhưng tôi không cảm thấy điều đó. Tôi vẫn chỉ là 1 cô gái 14 tuổi và vẫn rất muốn đi chơi cùng bạn bè”.





Hiện Rebecca đang tích cực để thu âm đĩa đơn đầu tiên gồm 5 ca khúc, dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 8 này.

