Phát biểu với các phóng viên sau một cuộc họp của chính phủ, ông Maroni nói: "Biện pháp nói trên cho phép chúng tôi dỡ bỏ những hạn chế vốn giờ đây đã bị lỗi thời do sự phát triển của công nghệ."



Italy hồi năm 2005 đã áp đặt những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về tiếp cận Internet bằng wifi tại các địa điểm công cộng sau một loạt vụ đánh bom tại London, bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ wifi phải đòi hỏi các giấy tờ chứng minh nhân thân của người sử dụng và phải theo dõi các hoạt động của họ trên Internet.



Luật hạn chế kết nối Internet bằng wifi do những lý do an ninh tại nước này đã bị nhiều người chỉ trích lâu nay.



Antonio Palmieri, nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Tự do cầm quyền, đánh giá việc dỡ bỏ các hạn chế nói trên là một hành động mang tính cân bằng giữa những đòi hỏi về an ninh và quá trình hiện đại hóa của Italy./.

Theo Ngự Bình/Roma (Vietnam+)