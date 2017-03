Theo một nghiên cứu của trường Đại học George Washington, ISIS đã có một thời gian khó khăn để tuyên truyền và tuyển dụng thành viên trên Twitter. Báo cáo này cũng cho biết đã có hơn 125.000 tài khoản ISIS bị xóa bỏ từ giữa năm 2015.

Vừa qua, ISIS đã bất ngờ tung ra đoạn video có tiêu đề “Flames of the Supporters” (tạm dịch Ngọn lửa của những người ủng hộ) dài 25 phút, được cho là nhắm vào 2 CEO Jack Dorsey của (Twitter) và Mark Zuckerberg (Facebook).

Nhóm hacker của ISIS (được gọi là The Sons of the Caliphate Army) cho biết họ có thể hack tài khoản của người dùng Facebook và Twitter, sau đó đổi ảnh đại diện sang hình của ISIS để tuyên truyền. Nhóm này cũng tuyên bố rằng họ đã có trong tay 10.000 tài khoản Facebook, 150 nhóm Facebook và hơn 5.000 tài khoản Twitter.



Trong vài tháng qua, những người ủng hộ ISIS đã phản ứng lại việc Twitter xóa bỏ các tài khoản tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố bằng cách chuyển sang các nền tảng khác như ứng dụng nhắn tin Telegram. Vào hồi tháng 9-2014, đồng sáng lập Twitter là Dorsey cũng đã từng bị ISIS dọa giết.

Có thể thấy, mặc dù Facebook và Twitter chỉ là 2 trang mạng xã hội, tuy nhiên sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ trong việc hạn chế sự bành trướng của ISIS trên không gian mạng.

TRIỆU MẪN