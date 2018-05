Trong một tài liệu hỗ trợ được gửi đến các cửa hàng bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền, Apple đã phác thảo quy trình sửa chữa cho những khách hàng gặp sự cố về Face ID trên iPhone X. Cụ thể, nhân viên sẽ thử sửa chữa camera sau để khắc phục vấn đề liên quan đến Face ID, nếu không thể giải quyết, Apple sẽ đổi cho khách hàng một chiếc iPhone mới.





Một số người dùng trên Reddit cho biết, sau khi mở camera sau, Face ID trên iPhone X đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên các tính năng như chụp Panorama, Slow-motion và Timelapse vẫn hoạt động, mọi thứ còn lại thì không. Khi người dùng cố gắng sử dụng Face ID, màn hình sẽ xuất hiện thông báo Face ID is not available, try again later (Face ID không khả dụng, hãy thử lại sau).

Nhân viên của Apple Store giải thích rằng camera tele phía sau được kết nối với camera selfie ở mặt trước, điều này đã khiến camera sau và Face ID không hoạt động. Apple cho biết, việc này nhằm cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

TIỂU MINH