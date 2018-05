(PLO) - Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng than phiền về tình trạng mặt kính của cụm camera sau trên iPhone X bỗng nhiên bị nứt không rõ lí do.

Trước đó, Apple cho biết iPhone X chỉ có thể duy trì hoạt động trong môi trường có nhiệt độ khoảng từ 0 – 35 độ C, nếu ở trạng thái không hoạt động, giới hạn này được nâng lên thành -20 – 45 độ C. Có giả thuyết cho rằng mặt kính của cụm camera sau trên iPhone bị nứt là do quá nhiệt, tuy nhiên, một số người dùng cho biết họ đã từng sử dụng thiết bị ở môi trường có nhiệt độ cao nhưng không thấy xuất hiện tình trạng trên, do đó, yếu tố nhiệt độ vẫn chỉ dừng lại ở mức giả thuyết.





Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng trên, tuy nhiên, phần đông cộng đồng mạng đều cho rằng đây là lỗi thiết kế trên iPhone X. Nhiều người khẳng định họ đã sử dụng ốp lưng và không để điện thoại va đập hoặc rơi rớt, tuy nhiên iPhone X vẫn xảy ra tình trạng nứt mặt kính.

Ở thời điểm hiện tại, nếu đã mua gói bảo hành Apple Care+, bạn chỉ tốn khoảng 99 USD để thay thế mặt kính. Ngược lại, đối với những người không mua gói bảo hiểm, bạn sẽ phải chi 549 USD để sửa chữa, mức giá gần bằng một nửa chiếc iPhone X.

Cách đây ít hôm, thẩm phán Tòa án quận Lucy Koh của Mỹ vừa công bố một tài liệu nội bộ của Apple cho thấy iPhone 6 có khả năng bị bẻ cong dễ hơn 3,3 lần so với iPhone 5S và iPhone 6 Plus có khả năng bị bẻ cong dễ hơn 7,2 lần so với iPhone 5S. Việc này khiến cho chip điều khiển cảm ứng bị lỏng mối hàn gây ra tình trạng đơ màn hình, tuy nhiên, Apple đã ém nhẹm chuyện này và vẫn bán điện thoại bình thường.

Dù đã cố tình giấu nhẹm mọi thứ, tuy nhiên, đầu năm 2016 đã có khá nhiều người dùng than phiền về việc iPhone 6 và 6 Plus xuất hiện các triệu chứng liên quan đến màn hình cảm ứng. Cụ thể, màn hình điện thoại xuất hiện thanh xám ở trên cùng, và màn hình cảm ứng ngừng hoạt động hoàn toàn hoặc làm việc rất chập chờn.

Đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kì lời phản hồi hay giải thích nào về tình trạng nứt mặt kính kể trên.

TIỂU MINH