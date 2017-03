Tuy nhiên thành công của Google trên con đường vươn lên trở thành Quán quân đang bị đe doạ bởi thông tin mới nhất rằng hãng đã mất đi một đối tác chủ chốt là mạng di động Sprint, vốn phật ý với việc Google đang bán điện thoại trực tiếp cho khách hàng thông qua website.



Hôm qua, đại diện của Sprint đã tuyên bố mạng này sẽ không hỗ trợ Nexus One, siêu smartphone với màn hình cảm ứng do Google và HTC hợp sức phát triển nữa. Hiện tại, smartphone sử dụng hệ điều hành Android của Google đang chiếm 28% thị trường smartphone Mỹ trong quý I, theo số liệu của NPD Group. Đứng đầu bảng vẫn là RIM, hãng sản xuất ra các dòng máy BlackBerry danh tiếng với 36% thị phần.

Với nhiều tính năng thiết thực như cho phép người dùng lướt Web, gửi email, chạy một số ứng dụng văn phòng trên màn hình màu, góc rộng, smartphone đang ngày càng lấn át những chiếc điện thoại di động truyền thống. Thiết bị này cũng trở thành chiến trường chính của nhiều hãng công nghệ, thèm khát có được một chỗ đứng vững chắc trên một sân chơi màu mỡ, giàu tiềm năng và béo bở.

Tháng trước, HP thông báo sẽ chi 1,2 tỷ USD để mua lại Palm, hãng tiên phong cho PDA một thời. Microsoft cũng vừa công bố 2 mẫu smartphone thuộc họ Kin hồi tháng trước, đồng thời ra mắt hệ điều hành Windows Mobile phiên bản mới nhất với nhiều cải tiến để bám trụ với cuộc chơi. Trong khi đó, dù là kẻ đến sau nhưng Apple đã bán được hơn 51 triệu máy iPhone kể từ khi con dế bom tấn này ra lò hồi năm 2007. Tính tới thời điểm này, đứng đằng sau iPhone là cả một hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ với 200.000 phần mềm khác nhau, từ miễn phí cho đến trả tiền, từ giải trí cho đến làm việc.

Trong quý I/2010, Apple iPhone đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi mà thị phần phần mềm smartphone vẫn giậm chân tại chỗ với 21%. Khác với Apple, Google không giam giữ độc quyền Android trong đế chế của mình mà tặng không hệ điều hành này cho các hãng sản xuất điện thoại. Gã khổng lồ tìm kiếm cho biết 12 hãng di động đang phân phối 34 mẫu smartphone Android khác nhau ra thị trường.

Chuyên gia Ross Rubin của NPD cho biết phong độ tốt của điện thoại Android trong ba tháng đầu năm có được là nhờ các chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Verizon Wireless. "Cũng như trong quá khứ, mạng lưới phân phối và chương trình khuyến mại của các nhà mạng luôn giữ vai trò sống còn, quyết định đối với thị phần của smartphone".

Tuy Android đang chạy đà rất tốt nhưng dường như Nexus One lại vấp phải một vận đen quá lớn. Việc Sprint ngừng hỗ trợ cho siêu dế này để chuẩn bị đón chờ HTC EVO 4G là một đòn đau giáng xuống đầu Google và chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến doanh số tiêu thụ của Nexus One trong thời gian tới. Google chỉ có thể cảm thấy an ủi một phần vì HTC EVO 4G cũng dùng phần mềm Android mà thôi.

Trong một báo cáo trước đó, hãng Flurry ước tính Google đã bán được xấp xỉ 135.000 chiếc Nexus One trong 74 ngày đầu tiên, chỉ bằng một phần mười so với thành tích của iPhone trong cùng khoảng thời gian đó.

Theo Trọng Cầm (VNN / Reuters)