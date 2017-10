(PLO) - Một bất ngờ đang xảy ra tại Việt Nam khi các mẫu iPhone 8 bất ngờ giảm giá dưới mức 18 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn 1 triệu đồng so với iPhone 7.

Cụ thể, iPhone 8 chỉ còn bán ở mức 17,9 triệu đồng, giảm đến 1 triệu đồng so với giá bán vài ngày trước đó. Tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile (Q.1), chủ hệ thống cho biết mấy ngày qua sức mua iPhone 8 bỗng dưng tăng mạnh, có lẽ vì mức điều chỉnh giá bán gần đây đã tạo thêm sức hút cho sản phẩm này.



Các mẫu iPhone 8 bất ngờ giảm giá đạt mức kỷ lục.

Ông Tuấn còn cho biết, giá bán này còn rẻ hơn các nước trên thế giới, chẳng hạn như nước gần Việt Nam là Singapore còn bán cao hơn 1,2 triệu đồng trên cùng một phiên bản iPhone 8 64 GB.



Không chỉ iPhone 8, các mẫu iPhone 8 Plus cũng đã giảm đáng kể. Một phiên bản iPhone 8 Plus hiện chỉ bán ở mức 20,6 triệu đồng, điều chỉnh giảm hơn 1,5 triệu đồng so với giá bán cũ cũng khiến cho máy trở nên hút khách mạnh mẽ hơn.



Lý giải sức hút tăng trở lại, ông Tuấn cho rằng, sự điều chỉnh giá để phù hợp với thị trường và số lượng hàng về đã ổn định, giúp cho người dùng dễ tiếp cận hơn nên sức mua tăng lên. Ông Tuấn cũng dự báo sức mua sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian ngắn tới đây vì giá bán đã về mức tiệm cận, rẻ hơn rất nhiều thị trường khác trong khu vực.



Hiện, giá iPhone 8 dung lượng 256 GB cũng đã điều chỉnh khá nhiều hiện chỉ còn 20,9 triệu đồng hay mẫu iPhone 8 Plus dung lượng 256 GB giá cũng ở mức 24,5 triệu đồng. Đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để người dùng lựa chọn mua sản phẩm khi những mẫu iPhone mới về Việt Nam.



TIỂU MINH