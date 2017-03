(PLO) - Mới đây, FPT Shop đã vô tình tiết lộ mức giá bán iPhone 7 và 7 Plus trên website, tuy nhiên, ngay sau đó những bài đăng này đã được gỡ bỏ.

iPhone 7 và 7 Plus hiện đang là bộ đôi smartphone được mong chờ nhất tại Việt Nam. Cả hai sở hữu thiết kế độc đáo, cấu hình “khủng”, tích hợp nhiều công nghệ mới và đặc biệt là chạy trên nền tảng iOS 10, một trong những bản cập nhật lớn nhất từ trước đến giờ của Apple.

Trước đó vài ngày, một số hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đã dự đoán mức giá iPhone 7 và 7 Plus khi về nước sẽ rơi vào khoảng tầm 18,9 triệu. Tuy nhiên, mới đây FPT Shop vừa vô tình tiết lộ giá bán iPhone 7 chỉ khoảng 18,2 triệu đồng (thấp hơn 700.000 đồng) và 7 Plus là 21,9 triệu (thấp hơn 300.000 đồng so với mức giá dự kiến ban đầu).

Một số cửa hàng đã cho phép người dùng đặt hàng trước bằng cách để lại thông tin và không cần đặt cọc. Dự kiến iPhone 7 và 7 Plus sẽ về Việt Nam vào ngày 15-10 (trễ hơn gần một tháng so với ngày Apple bán ra).

Hộp sản phẩm dự kiến sẽ bao gồm thiết bị, tai nghe EarPods, cáp Lightning, củ sạc và cáp chuyển đổi Lightning sang cổng 3,5 mm.





