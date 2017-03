1. Smartphone giảm giá mạnh

Từ nay đến 22-10, iPhone 6S Plus phiên bản 64 GB màu vàng hồng sẽ được bán ra với mức giá 18,39 triệu (giảm 4,6 triệu đồng so với mức giá ban đầu). Các mẫu iPhone khác như iPhone SE, iPhone 6S, 6S Plus cũng được giảm trực tiếp 20% cho phiên bản màu hồng.

Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm smartphone, laptop và phụ kiện cũng được giảm mạnh. Cụ thể, Oppo F1 còn 3,99 triệu đồng (giảm 1,5 triệu đồng); Huawei G7 Plus còn 4,99 triệu đồng (giảm 1,7 triệu đồng); trong khi Galaxy S7 Edge Pink, Coolpad Max Lite, Meizu Pro 6, Galaxy S6… cùng mức giảm là 1 triệu đồng.

Riêng với Galaxy A5 và A7 (2015), mỗi ngày sẽ có 30 khách hàng đầu tiên được tặng phiếu mua hàng 1 triệu đồng hoặc 500.000 đồng khi mua online tại FPT Shop.





2. Laptop đồng loạt giảm giá

Một số mẫu laptop cũng được giảm 1,5 triệu đồng trong dịp này, đơn cử như Vostro 5459B chỉ còn 14,99 triệu đồng (giảm 1,5 triệu đồng); Pavilion X360 còn 11,99 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng).









TIỂU MINH