Theo một báo cáo của EJInsight, cô Tang - một phụ nữ Hồng Kông cho biết cô đã cắm sạc chiếc điện thoại iPhone 6 vào lúc 1 giờ đêm và để nó ở trên giường. Khoảng 7 tiếng sau, một tiếng nổ đã đánh thức cô và lúc này trên giường là chiếc iPhone đang bốc cháy.

Khi nói đến các vụ cháy nổ điện thoại, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay tới nguyên nhân là do bộ sạc dỏm. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại nhấn mạnh rằng tất cả các phụ kiện của cô đều là sản phẩm của Apple và mong muốn nhận được bồi thường từ công ty. Rất may mắn là không có ai bị thương trong vụ việc, đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó và vụ việc vẫn còn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc iPhone nói riêng hay các smartphone nói chung đã phát nổ. Đầu năm nay, một người đàn ông New Jersey cũng nói rằng chiếc iPhone 5C của anh bỗng nhiên nổ tung trong túi và gây phỏng độ ba,… và nhiều trường hợp khác nữa.

Thiết nghĩ, các sự cố phát nổ luôn có khả năng là do lỗi phần cứng hoặc do bạn sử dụng các bộ sạc dỏm tràn lan trên thị trường. Do đó, để hạn chế các sự cố tương tự, người dùng hãy tự sắm cho mình một cục sạc chính hãng, tránh ham rẻ mà tiền mất tật mang, thậm chí là có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Thiết nghĩ, bạn có thể bỏ ra mười mấy triệu để mua iPhone, không lẽ lại tiếc vài trăm để mang về một trái bom di động?

TIỂU MINH - Theo Cnet