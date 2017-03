Theo thông tin mới nhất từ đại diện F.Studio by FPT, chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, khả năng iPhone 6 sẽ có hàng trong tháng 11.

iPhone 6.

Theo thông tin từ Phó Giám đốc F.Studio by FPT, ông Nguyễn Thế Kha, khả năng iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ có hàng tại Việt Nam trong tháng 11.

Như vậy, theo nguồn tin này thì thời gian về Việt Nam của iPhone 6 đã bị lùi lại thay vì có hàng ngay trong cuối tháng 10 như thông tin cũng do F.Studio by FPT đưa ra hồi tháng 9.

Dẫu sao nếu được bán tại Việt Nam trong tháng 11 thì năm nay iPhone mới phân phối chính hãng vẫn được bán sớm hơn so với mọi năm khoảng 1 tháng (thông thường vào cuối của tháng 12 - PV).

Ngay sau khi iPhone 6 và iPhone 6 Plus được ra mắt tại Mỹ, thông tin khi nào các sản phẩm này về Việt Nam thông qua con đường phân phối chính hãng được rất nhiều người quan tâm.

Sau khi phía F.Studio by FPT nhận định dự kiến có hàng từ cuối tháng 10/2014 (và giá của iPhone 6 16GB từ 18 triệu đồng, iPhone 6 Plus từ 20 triệu đồng - PV) thì trong 1 tuần gần đây, phía ngân hàng Techcombank cũng gây chú ý khi công bố chương trình đặt mua trước iPhone 6, iPhone 6 Plus dành riêng cho chủ thẻ Techcombank Visa Platinum với thời gian dự kiến mở bán chính thức bắt đầu từ 27/10/2014.

Ngoài ra, Techcombank cũng đưa ra danh sách giá bán cụ thể của iPhone 6 và iPhone 6 Plus từng dung lượng, màu khác nhau.

Do thông tin của Techcombank “khớp” với F.Studio by FPT đưa ra hồi tháng 9 nên nhiều người đang chờ đợi để mua iPhone thế hệ mới phân phối chính hãng tin rằng đây là thông tin có cơ sở.

Tuy nhiên, qua trao đổi với ICTnews, đại diện nhà phân phối FPT Trading từ chối bình luận về thời điểm mở bán Techcombank đưa ra cũng như thời gian chính thức đưa iPhone 6, iPhone 6 Plus về Việt Nam của nhà phân phối này.

Theo Nguyên Đức (ICTnews)