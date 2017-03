Trang CNNMoney vừa đưa tin, hãng bán lẻ Wal-Mart sẽ bán iPhone 5S với giá vẻn vẹn 119 USD kèm theo hợp đồng dịch vụ hai năm với nhà mạng AT&T hoặc Verizon, thay vì mức giá 199 USD mà các nơi khác đang niêm yết. Tương tự, iPhone 5C cũng được giảm giá cực mạnh xuống còn 29 USD kèm hợp đồng, thay vì 99 USD như trước đây.

Trong trường hợp người dùng không phải là fan của Apple, họ có thể chọn mua Samsung Galaxy S4 với mức giá rất mềm là 49 USD kèm theo hợp đồng với nhà mạng. Chưa hết, nếu mua trong giai đoạn từ 9/3 - 22/3, người mua còn nhận được thẻ quà tặng trị giá tới 50 USD từ Wal-Mart.

Tuy nhiên, Walmart không phải là hãng bán lẻ duy nhất khuyến mại mạnh tay cho iPhone, bởi một đối thủ khác là Best Buy cũng đang giảm giá 50 USD trên mỗi con dế bán ra. Cụ thể, iPhone 5S bản 16Gb sẽ có giá 149 USD trong khi iPhone 5C có giá 49 USD. Tất nhiên, mức giá này vẫn chưa đủ thấp để qua mặt Wal-Mart.

Việc các nhà phân phối lớn rục rịch giảm giá mạnh iPhone, theo CNNMoney, là một dấu hiệu cho thấy thị trường smartphone đã tiệm cận ngưỡng bão hòa và các sản phẩm mới khó lòng lặp lại thành công của các model tiền nhiệm. Trang này phủ nhận việc iPhone 5S giảm giá xuất phát từ việc iPhone 6 có thể sẽ ra mắt sớm hơn so với dự kiến như một số tin đồn gần đây.

Trong khi đó, sự giảm giá dành cho iPhone 5C là tất yếu khi mà những tin đồn từ chuỗi cung ứng mới đây tiết lộ Apple đang tồn kho tới 3 triệu chiếc điện thoại iPhone 5C, trong đó 2 triệu máy đang nằm phủ bụi ở nhà máy Pegatron còn 1 triệu máy ế ẩm trên các kệ hàng, của cả nhà mạng lẫn chuỗi bán lẻ như Wal-Mart.

Với lượng hàng tồn đọng lớn như vậy thì chắc chắn, các nhà mạng và đại lý bán lẻ sẽ phải nghĩ cách xả kho iPhone 5C càng sớm càng tốt, nhất là khi hàng loạt dòng điện thoại mới của năm 2014 sắp đổ bộ như Samsung Galaxy S5, HTC All New One. Do đó, nếu bạn nằm trong số ít người có hứng thú thật sự với iPhone 5C, hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Chắc chắn mức giá thanh lý dọn kho của các hãng sẽ khiến bạn bất ngờ.

Theo Y Lam (VNN)