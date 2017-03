(Nguồn: Apple.com)

Trong những ngày này, cho dù trên các diễn đàn công nghệ, iPhone 5S vẫn bị một số cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc, thì trên thị trường điện thoại, siêu phẩm này vẫn nóng lên từng giờ.



Trên trang chủ của Apple, mức giá của iPhone 5S được niêm yết ở mức 649USD cho phiên bản 16BG; 749USD cho phiên bản 32GB và 849USD cho phiên bản 64GB. Tính theo tỷ giá quy đổi của ngân hàng Vietcombank sáng nay (18/9) là 21.170 đồng/1 USD, thì giá của một chiếc iPhone 5S quy ra tiền Việt Nam khoảng hơn 13,7 triệu đồng.

Siêu phẩm iPhone 5S vẫn rất được chờ đợi ở Việt Nam. (Nguồn: gogadgetslv.com)





Theo khảo sát của phóng viên, hiện có rất nhiều cửa hàng xách tay nhận đặt iPhone 5S và đã thu hút một lượng lớn các “iFan” đến tìm hiểu và đặt hàng. Tuy nhiên, để là một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 5S, “iFan” phải móc hầu bao một số tiền không hề nhỏ.



Trao đổi với phóng viên, ông Đào Toàn, Giám đốc chuỗi cửa hàng daotoangroup.com cho biết, mức giá đơn vị này nhận đặt hàng iPhone 5S là 25 triệu đồng. Bắt đầu nhận đặt từ ngày 13/9, tính trung bình mỗi ngày đơn vị nhận đặt của khách từ 3-4 chiếc.



“Số lượng khách hàng gọi điện, tìm đến để hỏi về iPhone 5S là rất nhiều. Chúng tôi dự kiến đợt đầu hàng sẽ về 20 chiếc, hàng Singapore,” ông Toàn tiết lộ.



Giám đốc hệ thống cửa hàng điện thoại CellphoneS Nguyễn Anh Văn thì đưa ra một mức giá… khá chung chung. Anh cho hay, để bảo đảm có đủ hàng cung cấp, CellphoneS chỉ nhận đặt hàng từ những khách hàng quen thuộc. Với khách hàng vãng lai, CellphoneS chỉ nhận thông tin và khi có hàng sẽ thông báo sau.



Về giá cả, anh Văn nói sẽ dao động từ 21-25 triệu đồng cho phiên bản iPhone 5S 16GB và khi hàng về sẽ chốt giá cụ thể với khách hàng.



Trên nhiều diễn đàn, dịch vụ nhận đặt hàng iPhone 5S cũng đã nở rộ. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng nhận đặt hàng với giá 19,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB…

Mức giá đặt iPhone 5S trên một số diễn đàn. (Nguồn: Vietnam+)





Theo một số chủ cửa hàng, trong đợt đầu iPhone 5S về Việt Nam chủ yếu sẽ từ thị trường Hong Kong, Singapore (ngày 20, 21/9) và sau đó sẽ là hàng Mỹ hoặc châu Âu. Thêm vào đó, những dịch vụ đặt hàng trên các diễn đàn đôi khi không chuẩn, hỗ trợ sau bán hàng không tốt... Do đó, mức giá đặt hàng dao động cũng là điều dễ hiểu.



Khi hỏi về sức hút của iPhone 5C, cả anh Toàn và anh Văn đều cho biết lượng khách đến hỏi về sản phẩm này không nhiều. Lý do cũng bởi sản phẩm này không có nhiều khác biệt so với iPhone 5. Thế nhưng, câu trả lời lại là ngược lại với iPhone 5S. Thậm chí, anh Văn cho hay, lượng khách hàng hỏi về iPhone 5S còn cao gấp nhiều lần so với với các siêu phẩm khác như SamSung Galaxy Note III, với tỷ lệ 70%-30%.



Về phía các nhà mạng, đại diện của VinaPhone và Viettel đều từ chối tiết lộ thông tin cụ thể “ngày về” của iPhone 5S, iPhone 5C và chỉ cho biết đang nỗ lực để đưa sản phẩm chính hãng đến tay người dùng sớm nhất./.

Theo Phương Chi (Vietnam+)