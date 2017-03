Apple đã chính thức bán ra bộ đôi iPhone 5S và 5C từ ngày 20/9 vừa qua tại 9 quốc gia khác nhau và vẫn như mọi khi, iPhone thế hệ mới đã sớm có mặt tại các “thị trường hàng xóm” của Việt Nam như Singapore và Hồng Kông, tạo điều kiện cho mẫu smartphone này sớm có mặt tại thị trường nước ta.



Tính đến ngày hôm nay, nhiều hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn tại Việt Nam đều đã thông báo có iPhone thế hệ mới của Apple, chủ yếu là iPhone 5S, và đều đưa ra nhiều mức giá khác nhau.

Phiên bản iPhone 5S màu vàng là phiên bản đang “gây sốt” không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới



Cụ thể, tham khảo mức giá tại cửa hàng CellPhoneS (Hà Nội), hiện iPhone 5S có mức giá 23 triệu đồng cho phiên bản ổ cứng 16GB, 26 triệu đồng cho phiên bản 32GB và thậm chí lên mức 40 triệu đồng cho phiên bản ổ cứng 64GB. Mức giá này đã giảm chút ít so với ngày đầu tiên iPhone 5S “đặt chân” đến Việt Nam. Trước đó hệ thống bán lẻ điện thoại này đã đưa ra mức giá 23,69 triệu đồng cho phiên bản 16GB và 26,9 triệu cho phiên bản 32GB.



Tại cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm của Apple MuabaniPhone (TPHCM), mức giá của iPhone 5S có phần rẻ hơn, với mức giá 20,9 triệu đồng cho phiên bản màu đen 16GB và 24,1 triệu đồng cho phiên bản 32GB màu đen. Hiện mức giá của iPhone 5S màu vàng tại cửa hàng này chưa được công bố, nhưng dự kiến mức giá phiên bản vàng sẽ cao hơn phiên bản đen và trắng do đây là màu mới của iPhone nên thu hút nhiều sự chú ý của người dùng.



Tại một số cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ lớn và có uy tín khác ở Hà Nội và TpHCM cũng đã thông báo có iPhone 5S, tuy nhiên nhìn chung đều chưa công bố mức giá bán. Nhiều khả năng đây là động thái chờ đợi phản hồi của thị trường người dùng với sản phẩm mới của Apple trước khi quyết định để đưa ra mức giá phù hợp.



Nhìn chung, mức giá của iPhone 5S trên thị trường đã có phần "hạ nhiệt" sau ít ngày xuất hiện. Trong ngày đầu tiên sau khi sản phẩm đặt chân đến Việt Nam, cửa hàng kinh doanh điện thoại PhonGee Color (TPHCM) thậm chí còn bán ra chiếc iPhone 5S phiên bản 64GB với mức giá lên đến 52 triệu đồng.



Theo chia sẻ của một vài đại diện các cửa hàng hiện kinh doanh iPhone 5S tại Việt Nam thì phiên bản màu vàng của chiếc smartphone này được yêu thích hơn so với 2 phiên bản đen và bạc do màu vàng là màu mới mà Apple trang bị cho iPhone, đồng thời đây là điều dễ dàng tạo ra sự khác biệt nhất giữa iPhone 5S với iPhone. Do đó, không ít cửa hàng thậm chí còn niêm yết mức giá của phiên bản màu vàng cao hơn nhiều so với mức giá của 2 màu đen và trắng, mặc dù giá khởi điểm tại thị trường bên ngoài là như nhau.



Việc giá bán của iPhone 5S bị đẩy lên cao trong thời điểm đầu xuất hiện là thông tin đã được dự đoán từ trước khi iPhone thế hệ mới được xuất hiện. Trước đây khi các phiên bản iPhone mới được đưa về Việt Nam trong thời gian đầu sau khi ra mắt cũng đã bị đẩy giá lên rất cao, tuy nhiên trên thực tế không ít khách hàng vẫn chấp nhận mức giá này để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone mới.



Theo nhận xét của các hệ thống kinh doanh điện thoại di động mức giá của iPhone 5S sẽ giảm trong vòng một vài tuần tới, nhất là sau khi sản phẩm được phân phối tại nhiều thị trường hơn, giúp tạo điều kiện để đưa iPhone 5S về thị trường nước ta. Hiện tại chủ yếu iPhone 5S kinh doanh trong nước được đưa về từ Singapore và Hồng Kông.



Mức giá bán của iPhone 5S trên thị trường tự do dự kiến sẽ tiếp tục giảm mạnh vào dịp cuối năm nay, là thời điểm nhiều khả năng các nhà mạng tại Việt Nam sẽ bắt đầu phân phối chính hãng chiếc smartphone này.



iPhone 5C khó tạo “cơn sốt” tại Việt Nam

Cùng với iPhone 5S, iPhone 5C cũng đã sớm có mặt tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại lớn tại Việt Nam, tuy nhiên mức giá của sản phẩm này “mềm” hơn rất nhiều và không bị “thổi giá” lên quá cao như iPhone 5S.



Cụ thể, tham khảo tại một số cửa hàng kinh doanh điện thoại lớn ở Hà Nội và TPHCM, mức giá iPhone 5C giao động từ 14 đến 15 triệu đồng với phiên bản ổ cứng 16GB và 16 triệu đồng với phiên bản ổ cứng 32GB. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn so với giá bán của iPhone 5 trên thị trường hiện nay.



Sở dĩ iPhone 5C không bị “thổi giá quá cao” do phản ứng khá tiêu cực của người dùng Việt Nam đối với phiên bản iPhone này, trong đó lớp vỏ bằng nhựa của iPhone 5C được cho là khiến cho chiếc iPhone mất đi phần sang trọng thay vì sử dụng lớp vỏ nhôm như trước đây. Bên cạnh đó, với cấu hình không có gì thay đổi so với iPhone 5 hiện tại khiến cho người dùng không mặn mà với việc nâng cấp lên iPhone 5C từ iPhone 5 hiện tại.

Theo T.Thủy (Dân trí)