Ảnh minh họa. (Nguồn: media.salon.com)

Ma Ailun (tên nạn nhân vụ giật điện) dường như đã được sử dụng một bộ sạc của bên thứ ba với chiếc iPhone 4 (thực tế là iPhone 5) của cô ấy, thay vì một bộ sạc "xịn" của Apple.



Đây là nhận định của Xiang Ligang, một chuyên gia về điện thoại khi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi đầu tuần này.



Xiang Ligang cho rằng bộ sạc điện iPhone mà Ma Ailun sử dụng có thể đã bị lỗi bộ phận an toàn được lắp bên trong thiết bị.



Sự cố tai nạn trên vẫn còn đang được điều tra bởi cả Apple và chính quyền địa phương, được cho là liên quan đến một chiếc iPhone 5 - mẫu điện thoại mới nhất của Apple. Tuy nhiên các thiết bị trong câu hỏi phỏng vấn giữa CCTV với ông Xiang Ligang lại xoay quanh chiếc iPhone 4 của Apple, được phát hành vào giữa năm 2010.



Bộ sạc của bên thứ ba thường dễ dàng phổ biến cho các thiết bị điện tử, và thường đi kèm với giá thấp hơn nhiều so với những bộ sạc "xịn" của các công ty bán thiết bị điện tử.



Tuy nhiên, khi nói đến các bộ sạc nhái này, người tiêu dùng không thể chắc chắn về sự an toàn của chúng.



Tháng 10 năm ngoái, một chuyên gia công nghệ đã thử nghiệm một chục bộ sạc USB - từ hàng "xịn" đến hàng nhái - và ông đã phát hiện một khoảng trống lớn về cả chất lượng lẫn tính an toàn của các thiết bị nhái./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)