iPhone 5 được cho là rất dễ bị trầy xước. Ảnh: Internet

Liên tục “nhìn nhau” để chỉnh giá

Hôm 22/9, tức chỉ một ngày sau khi iPhone 5 về đến Việt Nam và được ồ ạt niêm yết giá bán, thì đến nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng xách tay trong nước cũng đã nhanh chóng điều chỉnh.

Cụ thể, hệ thống cửa hàng Cellphones (TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh) sau khi tung ra mức giá bán hôm 22/9 là 27 triệu đồng cho bản dung lượng 16GB, 29,5 triệu đối với bản 32GB, 32,5 triệu cho bản 64GB, thì ngay hôm sau đã hạ còn 24,8 triệu bản bản 16GB, 27,5 triệu bản 32GB, 29,8 triệu đồng bản 64GB (giảm 2,7 triệu đồng).

Trong khi đó, trái với việc Cellphones nhanh chóng giảm giá (do giá ban đầu cao hơn so với mức “giá trần” được các doanh nghiệp đưa ra - PV), thì hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh iPhone 5 xách tay trong vài ngày qua lại có sự điều chỉnh với mức nhích lên từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng (giới kinh doanh đánh giá thực trạng này xảy ra là do một số doanh nghiệp đưa ra mức giá niêm yết ban đầu thấp).

Như tại Muabaniphone.vn, cửa hàng này tăng giá bản 16GB thêm 200.000 đồng, lên mức 24,48 triệu; bản 32GB là 26,78 triệu (tăng 300.000 đồng), còn loại 64GB là 28,78 triệu (tăng 600.000 đồng).

Trong khi đó, cửa hàng iShop (Hà Nội) tăng giá bán niêm yết bản 16GB từ 23 triệu lên 25,5 triệu, bản 32GB từ 25 triệu lên 27,5 triệu đồng; còn bản 64GB tăng 1,5 triệu đồng (từ 28 triệu lên 29,5 triệu).

Lo chất lượng “mẻ” iPhone 5 mới ra lò

Như vậy, với thực trạng chỗ giảm nơi tăng khác nhau, giá bán của iPhone 5 trong nước hiện đang “loanh quanh” ở ngưỡng thấp nhất khoảng 24 triệu cho bản 16GB và cao nhất 29,5 triệu dành cho phiên bản 64GB. Trong đó, tại các điểm bán cũng còn chênh nhau khoảng 1 triệu đồng cho từng phiên bản.

Trao đổi với PV, trong khi nhiều người tiêu dùng cho rằng đó vẫn còn là mức giá “ngất ngưởng” thì đại diện một số doanh nghiệp cho biết dù giá bán cao nhưng iPhone 5 đang được tiêu thụ tốt ngay khi được đưa về Việt Nam.

Tuy không đưa ra số lượng cụ thể nhưng ông Phan Quang Minh – Quản lý của muabaniphone.vn nhận định iPhone 5 đang được tiêu thụ khả quan, đồng thời nhiều khả năng giá sẽ còn nhích lên.

“Hiện iPhone 5 chủ yếu được mang về từ thị trường Hồng Kông, Singapore, nguồn hàng của chúng tôi cũng hạn chế. Khả năng từ nay đến cuối tháng 9 giá sản phẩm có thể tăng thêm từ 500.000 – 700.000 đồng cho từng phiên bản”, ông Minh nói.

Trong khi đó tại thị trường Hà Nội, tuy đồng quan điểm iPhone 5 đang được tiêu thụ khả quan nhưng một số điểm kinh doanh hàng xách tay lại cho rằng không “ngại” chuyện khan hàng.

Ông Nguyễn Anh Văn – Quản lý Cellphones bày tỏ nguồn hàng về Việt Nam cũng sẽ ngày một nhiều hơn, do đó khó có chuyện giá bán tăng.

Bên cạnh đó, tìm hiểu thực tế của PV còn cho thấy từ hôm 24/9, sau khi trên mạng lan truyền một số thông tin bất lợi về chiếc iPhone 5 như màn hình ám vàng, dễ bị trầy xước vỏ, thậm chí bị xước ngay từ khi còn trong hộp... tại thị trường nước ngoài thì thực tế đó cũng đang khiến cho không ít người có nhu cầu sắm iPhone 5 trong nước lo ngại, thận trọng hơn trong việc mua “mẻ” iPhone 5 vừa ra lò của Apple.

Anh Hưng, thành viên diễn đàn VOZ, người đang có ý định mua iPhone 5 khuyến cáo những ai mua sản phẩm này nên kiểm tra kỹ, đồng thời thỏa thuận trước việc được đổi máy mới nếu sản phẩm bị lỗi với nơi bán hàng.

Tuy nhiên, tìm hiểu của PV tại nhiều điểm bán trong nước như iShop, Cellphones, muabaniphone.vn… và cả thành viên của một số diễn đàn công nghệ lớn trong nước, thì cho đến thời điểm hiện nay chưa có trường hợp nào iPhone 5 bán cho khách hàng bị trầy xước ngay từ khi vừa đập hộp.

“Nếu gặp phải trường hợp như vậy thì các địa chỉ kinh doanh uy tín sẽ chọn giải pháp là chấp nhận đổi cho khách hàng máy mới, do vậy khách hàng không quá lo ngại”, đại diện Cellphones nói.

Theo Nguyên Đức (ICTnews)