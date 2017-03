Theo thông báo của Công ty Râu Vàng - TP HCM, giá iPhone 4 loại 16GB phiên bản quốc tế bán ra trong sáng 30/9 chỉ còn 15,6 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với hôm trước đó và 1,8 triệu đồng so với cách đây một tuần. iPhone 4 loại 16GB phiên bản khóa mạng còn 15 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với trước.

iPhone 4 xách tay sẽ còn giảm giá. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trong số các sản phẩm iPhone 4 bán tại web trực tuyến của hãng, phiên bản 32GB có mức giảm cao nhất. Loại 32G phiên bản quốc tế giảm từ 18,8 triệu xuống còn 17,4 triệu đồng, còn phiên bản khóa mạng giảm từ 17,5 triệu đồng xuống còn 16 triệu đồng. Cách đây một tuần, 2 phiên bản này có giá lần lượt là 19,2 triệu đồng và 18,8 triệu đồng.

Tại Nhật Cường Mobile (Hà Nội), giá iPhone 4 loại 16GB, phiên bản quốc tế được chào bán với giá 16,2 triệu đồng, còn trái táo 4 32GB phiên bản quốc tế giá 17,99 triệu đồng.

Giá mặt hàng này tại iShop với phiên bản quốc tế 32GB chỉ còn 16,59 triệu đồng và 14,99 triệu đồng với phiên bản 16GB. Digiworld cũng công bố bảng giá bán mới đối với iPhone 4 với mức giảm trên 1 triệu đồng áp dụng cho cả 2 phiên bản 16GB và 32 GB. Hiện iPhone 4 loại 32GB chỉ còn 17,79 triệu đồng và loại 16GB giá 15,79 triệu đồng.

Cùng với việc giảm giá, các cửa hàng này còn thi nhau khuyến mãi bao da, phụ kiện kèm theo cho khách hàng mua iPhone 4 tại đây.

Lý do iPhone 4 tiếp tục giảm giá được một số cửa hàng kinh doanh điện thoại giải thích là “không chịu nổi nhiệt” trước sức ép của nhà mạng. “Nếu hàng xách tay vẫn giữ ở mức cao hơn so với sản phẩm của VinaPhone và Viettel phân phối thì chỉ có nước ‘bỏ tủ kính’ mà chơi”, chủ một cửa hàng giải thích.

Trên các diễn đàn mạng, giới sành iPhone cũng nói gần nói xa về viễn cảnh không mấy sáng sủa của iPhone 4 xách tay. Có người đặt câu hỏi, các chủ cửa hàng sẽ làm gì trước động thái của nhà mạng? Tất cả các ý kiến comment đều cho rằng: Giảm giá để kích cầu tiêu dùng hoặc cất iPhone 4 vào tủ kính để chờ thời điểm thích hợp. “Nếu lựa chọn phương án giảm giá thì mức giảm cũng phải xuống bằng và thấp hơn sản phẩm do nhà mạng phân phối mới mong kéo được khách đến thăm”, một thành viên trên diễn đàn nhận xét.

Theo Hồng Anh (VNE)