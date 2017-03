iPhone 3G, 3GS xách tay tại Việt Nam ế ấm vì sự xuất hiện của iPhone 4. Ảnh: Techtree

Nếu như chỉ cách đây một tháng, trước thời điểm Apple chính thức ra mắt iPhone 4, mặt hàng iPhone 3G, 3GS đang lên ngôi khi xuất hiện rất nhiều ngoài thị trường (vừa cả hàng phân phối chính hãng vừa có cả hàng xách tay) thì hiện tại là tình trạng ế ẩm chung, đặc biệt là hàng xách tay. Trong đó, hàng xách tay đã có những thời điểm được một bộ phận khách hàng tìm đến nhiều hơn khi họ không muốn có quá nhiều phiền hà và ràng buộc khi mua ở nhà mạng.



Đơn cử khi khảo sát một số cửa hàng chuyên bán iPhone 3G, 3GS xách tay tại một số tuyến phố tại Hà Nội như Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Kim Mã, Kim Liên mới, Bà Triệu có thể nhận thấy khách hàng trước thời điểm ra mắt iPhone 4 ít lâu vẫn có khá đông, nhưng sau đó đã sụt giảm nghiêm trọng đi kèm với doanh số bán ra của các cửa hàng này chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.



“Sau khi có thông tin về sự ra mắt của phiên bản iPhone 4 thì dường như khách hàng đến hỏi mua iPhone 3G, 3GS ít hơn nhiều. Hầu hết mọi người đều đến hỏi khi nào có hàng xách tay iPhone 4 về. Nguyên do là bởi họ cho rằng iPhone 4 có nhiều tính năng ưu việt hơn nhiều nên với những người hâm mộ hàng công nghệ cao thì ai cũng muốn sở hữu một phiên bản mới hơn là một bản cũ”, Nhân viên tại một cửa hàng bán iPhone xách tay trên phố Triệu Việt Vương cho biết.



Nguyên nhân được chỉ ra dẫn đến tình trạng trên là bởi sau khi có những thông tin rò rỉ về việc sẽ sớm có phiên bản iPhone 4 xách tay tại Việt Nam thì khách hàng đang có chiều hướng chờ đợi “hàng khủng” này hơn là bỏ tiền ra mua một phiên bản vừa mới “lỗi mốt” là iPhone 3G và 3GS.



Hơn nữa, bất cứ người hâm mộ iPhone nào cũng thường xuyên lên Internet tìm hiểu các thông tin liên quan đến phiên bản mới nhất của quả táo cắn dở nên họ có thể biết chắc chắn rằng ngay sau khi Apple chính thức bán ra tại Mỹ thì Việt Nam cũng sẽ có hàng xách tay về chỉ ít ngày sau. Mặt khác, một nhà mạng của Việt Nam là Vinaphone cũng đã công bố sẽ sớm đưa hàng chính hãng iPhone 4 về thị trường trong nước chỉ vài tháng tới, với giá bán chưa công bố nên người tiêu dùng lại có thêm chọn lựa để sở hữu thế hệ di động đỉnh cao nhất của thế giới ngay chính tại thị trường Việt Nam.



“Mặc dù đã có trong tay một phiên bản iPhone 3GS nhưng những gì mới xuất hiện trong phiên bản iPhone 4 thì tôi sẵn sàng đổi sang iPhone 4 ngay sau khi nó về Việt Nam dù biết chắc giá bán của nó có thể lên rất cao. Theo dự đoán và từ những gì tôi biết thì có thể giá bán của những chiếc iPhone 4 xách tay đầu tiên tại Việt Nam có thể lên đến mức hơn 20 triệu là bình thường do đi kèm cả phí unlock”, Anh Long Châu, người đang dùng iPhone 3GS xách tay cho biết.



Để đối phó trước tình hình hàng xách tay iPhone 3G, 3GS có xu hướng ế ẩm do ảnh hưởng bởi iPhone 4, các cửa hàng phân phối hàng xách tay ở Hà Nội đã tung ra nhiều chiêu khác nhau như giảm giá bán, khuyến mại nhưng tình hình cũng không cải thiện được bao nhiêu.



Tuy nhiên, theo đánh giá của những người làm trong ngành công nghệ thì tình trạng “sốt” iPhone 4 sẽ sớm dịu đi như iPad vừa qua khi trên thị trường xuất hiện rộng rãi siêu di động này, đặc biệt nếu bạn có thể chờ đợi thì không nên mua iPhone 4 xách tay tại thời điểm ra mắt vì giá bán của nó được đội lên rất cao so với giá trị thực và phiên bản này nếu dùng hàng xách tay vốn được lợi về sự có mặt sớm hơn nhưng lại mất cả phí phá khóa.



Ngoài ra, lựa chọn mua của nhà mạng hay hàng xách tay cũng là một vấn đề sẽ rất “hot” trong thời gian tới vì sẽ có những sự chênh lệch về giá bán, chế độ bảo hành… như phiên bản iPhone 3G, 3GS chính hãng được phân phối qua Vinaphone, Viettel và hàng xách tay.

Theo Vũ Ngọc (TT&VH Online)