Apple chính thức bán iPad qua mạng tới Việt Nam:

Theo thông tin trên website, sẽ có 6 phiên bản iPad được Apple đưa vào danh mục bán ở Việt Nam, mức giá thấp nhất là iPad 16GB Wifi có giá 11,299 triệu đồng và cao nhất là bản iPad 64 GB Wifi + 3G có giá 18,890 triệu đồng. Các sản phẩm iPad sẽ được miễn phí cước vận chuyển và có thời gian chuyển hàng trong vòng từ 1 đến 3 ngày.

So với hàng xách tay, giá iPad bán qua mạng của Apple mềm hơn. Cụ thể, iPad 16GB Wifi xách tay về Việt Nam hiện được bán 12,5 triệu đồng (cao hơn gần 1,2 triệu đồng so với mức giá bán qua mạng của Apple) và 19,3 triệu đồng cho bản 64GB Wifi + 3G (cao hơn gần 400.000 đồng so với giá Apple).

Trước đó, ngày 30/11, cả 2 nhà mạng VinaPhone và Viettel đã “rủ nhau” công bố các gói cước dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm iPad 3G ở Việt Nam. Theo đại diện của 2 nhà mạng này, họ vẫn chưa có dự định nhập iPad về nhưng đã có không ít ý kiến cho rằng, việc công bố gói cước cho iPad là một động thái “dọn đường” cho kế hoạch bán iPad ở Việt Nam của VinaPhone và Viettel.

Theo đại diện của Công ty PhonGee (TP Hồ Chí Minh), mặc dù Apple đã đưa ra iPad lên danh mục các sản phẩm bán ở Việt Nam và có các mức giá cụ thể nhưng phải đến tháng 1/2011 thì người mua mới có thể nhận được hàng từ phía Apple. Bên cạnh đó, để có thể mua được trực tiếp từ Apple Store, khách hàng sẽ phải có thẻ thanh toán quốc tế, điều mà không nhiều người Việt Nam đáp ứng được.

Trao đổi với phóng viên, anh Đào Anh Tuấn, phụ trách chuỗi cửa hàng iShop trên phố Bà Triệu (Hà Nội) cho biết, mức giá Apple đưa ra trên website chưa bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt khi mà các sản phẩm của Apple luôn được cho là những mặt hàng xa xỉ. “Mức giá sau khi cộng các loại thuế sẽ cao hơn khoảng 30% so với giá ghi trên website và rất khó có thể cạnh tranh với hàng xách tay”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo anh Tuấn, nguyên nhân các nhà mạng có thể bán iPhone 4 với mức giá rẻ hơn hẳn thị trường là do chính sách trợ giá để thu hút các thuê bao trả sau và tính lãi dựa vào mức cước mà khách hàng phải trả sau 1, 2 năm của hợp đồng cam kết. Tuy nhiên, với iPad, các nhà mạng sẽ không thể có các điều khoản tương tự như iPhone 4. Chính vì thế, khi iPad được phân phối chính thức tại Việt Nam thì mức giá họ đưa ra sẽ không thể tốt được như mức giá của iPhone 4.

Đại diện của Công ty PhonGee ước tính mức giá iPad khi Apple chuyển về Việt Nam sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục và thuế nên mức giá chắc chắn sẽ đội lên khoảng từ 15 đến 20%. Việc Apple trực tiếp bán iPad ở Việt Nam sẽ khó có tác động mạnh đến thị trường hàng xách tay Việt Nam, vì ngoài mức giá cao hơn, các khách hàng mua trực tiếp từ Apple sẽ không được hưởng các dịch vụ mà các cửa hàng xách tay cung cấp như cài đặt phần mềm miễn phí.

Theo Thế Phương (ICTnews)