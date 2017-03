"Liệu có quý bà nào lại nhờ chồng bước vào cửa hàng của Apple để mua iPad hay không?", một thành viên trên Twitter chọc ngoáy. Và một đoạn video hài về cuộn giấy vệ sinh điện tử iPad được quay từ cách đây vài năm bỗng dưng trở thành hit trên YouTube.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn hiệu lại cho rằng cái tên này không quá tệ đến thế. "Nó phù hợp với những gì Apple đang làm. Không mang chút ý nghĩa xúc phạm nữ giới nào và những lời đàm tiếu kia chỉ là trò đùa ngớ ngẩn mà thôi", ông Tye Heckler, Phó Chủ tịch hãng tư vấn Hecker Associates bình luận.

Còn ông Ira Kalb, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng chế toàn cầu thì cho rằng "trừ phi bạn sống trong hang đá, bằng không bạn sẽ biết ngay đây là sản phẩm của Apple với tiền tố "i" phía trước". Theo Kalb, những câu chuyện tếu táo kia thậm chí còn tốt cho Apple, vì nó càng khiến cho sản phẩm được chú ý nhiều hơn.

"Những cái tên được người ta đồn đoán trước đây như iTab, iSlate hoặc iTablet còn tệ hơn nhiều. ITablet có quá nhiều âm tiết. ISlate thì nghe quá cổ xưa còn iTab thì có thể gây nhầm lẫn. Chúng đều không phù hợp với đặc trưng đơn giản, dễ dùng của sản phẩm Apple".

Theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ, hiện có hơn 20 người hoặc doanh nghiệp đã cố đăng ký sở hữu nhãn hiệu "ipad", "ipads" hoặc "ipads.com" trong những năm qua. Đối tượng sản phẩm rất đa dạng, từ vắc-xin, đồ văn phòng phẩm, kem tẩy trang, mút độn ngực cho tới thiết bị điện tử.

Nếu iPad bán chạy, đây sẽ không phải là trường hợp đầu tiên mà một cái tên bị "giễu cợt" lại giúp kích cầu sản phẩm trên thực tế. Nintendo cũng đã từng bị đàm tiếu khi hãng công bố chiếc máy chơi game Wii, nhưng thành công của Wii đến mức nào thì bạn đã biết rồi đấy.

Và bị chê tơi bời

"Giữa Apple iPad và Google Nexus One có điểm gì chung? Cả hai đều là sản phẩm gây thất vọng khi ra mắt", chuyên gia công nghệ David Coursey bình phẩm.

Chúng đều không thể đáp ứng được kỳ vọng của dư luận và giống với một món phụ kiện thời trang hơn là thiết bị công nghệ mang tính cách mạng như lời hứa hẹn của nhà sản xuất.



"Tại sao iPad lại gây thất vọng ư? Vì nó không cho phép chúng ta làm được những gì trước đây chưa thể hoặc không thể làm. Đúng, nó có một thiết kế bắt mắt đấy. Nhưng bạn cũng phải trả giá và hy sinh nhiều tính năng khác, lấy thí dụ như không có màn hình góc rộng 16:9 chẳng hạn.



Nói cho đúng, iPad là sự tiến hoá chứ không phải cách mạng. Liệu có phải sự vắng bóng quá lâu của Steve Jobs đã khiến cho năng lực sáng tạo của Apple trở nên yếu kém như vậy?

Một người am hiểu sẽ nói ngay: iPad không khác gì (thậm chí một số mặt còn kém) hơn chiếc máy nghe nhạc iPod Touch có-màn-hình-lớn.



"Apple tuyên bố iPad có mức giá "không thể tin được" và họ đúng, tôi không hề tin", Coursey mỉa mai. Phiên bản thấp nhất có giá 499 USD nhưng đổi lại, bạn chỉ có bộ nhớ 16GB gần như vô dụng và kết nối Wi-Fi. Đương nhiên đa số người dùng sẽ chọn model 32GB giá 599 USD hoặc 64GB giá 699 USD.



Nếu bạn muốn dữ liệu 3G, bạn sẽ phải chi tới 829 USD cho model 64GB. Với mức giá đó, bạn thừa sức sắm hẳn một chiếc notebook hoặc netbook đầy đủ chức năng.



Giữa Nexus One và iPad thì chiếc máy tính bảng của Apple rõ ràng là tốt hơn. Nhưng nếu như Nexus One chỉ là sản phẩm thử nghiệm, chạm ngõ của Google thì Apple lại luôn vang danh là kẻ sáng tạo và định nghĩa lại thị trường.



Cơn sốt thổi phồng trước thời điểm ra mắt là một phần trong chiến dịch marketing của Apple, vì thế, hãng khó lòng điều chỉnh gì. Tuy nhiên, Google rất có thể sẽ rút kinh nghiệm từ thảm hoạ Nexus One và làm tốt hơn công việc đặt-ra-kỳ-vọng cho các sản phẩm trong tương lai.

Theo Trọng Cầm (VNN / AP)