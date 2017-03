iPad là một "cơn sốt" mới đến từ Apple. Ảnh: Apple.

Việc số lượng đơn hàng tăng đột biến đã dự báo một tương lai rất sáng sủa cho chiếc máy tính bảng đình đám của Apple. Ngay sau khi "Quả táo" bắt đầu cho phép đặt mua trước từ ngày 12/3, hàng trăm nghìn yêu cầu đã được gửi tới hãng, con số này là lớn hơn khá nhiều so với iPhone ở thời điểm tương tự khi mới ra mắt.

Theo báo cáo của All Things Digital, lượng iPad bán ra sẽ rất khả quan với số lượng máy tiêu thụ ước chừng từ 8 đến 10 triệu trong năm 2010, tức là gấp đôi so với con số dự đoán trước đây là 5 triệu máy. "Các nhà cung cấp mong đợi sẽ bán được khoảng 2,5 triệu máy trong ba tháng đầu tiên (tháng 4, 5,6)" báo cáo nêu rõ.

iPad được Apple giới thiệu chính thức trong sự kiện "Come See Our Latest Creation" của hãng ngày 28/1. Từ đó đến nay, chiếc máy tính bảng đình đám này liên tục xuất hiện trên các mặt báo với nhiều luồng ý kiến trái chiều về sự thành bại của nó. Tuy nhiên, với những con số thống kê thực tế và những dự đoán như trên, có thể khẳng định iPad sẽ là "cơn sốt" mới mà Apple mang tới người tiêu dùng.

Theo Tuấn Lê (Sohoa)