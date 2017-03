(Theo Tinh tế - Nguồn: TechNews.tw​)





Đồng thời, báo cáo cũng tiết lộ rằng iPad Air thế hệ thứ 2 sẽ được nâng cấp lên 2Gb RAM, cao gấp đôi so với iPad Air hiện tại. Đồng thời iPad Air 2 sẽ chạy chip A8, có cảm biến vân tay, camera tốt hơn và có thiết kế mỏng hơn so với iPad Air hiện tại.Theo nguồn tin, chip A8X sẽ được sản xuất bởi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., (TSMC, hãng đã sản xuất chip A8 trên iPhone 6). Trong quá khứ, Apple cũng từng có truyền thống sử dụng hậu tố X để chỉ các bảng nâng cấp chipset của hãng như chip A5 và A6. Tuy nhiên cách đặt tên đã không được áp dụng cho chip A7. Do đó, nếu nguồn tin của trang TechNews là đúng thì cách đặt tên hậu tố X sẽ được Apple tái sử dụng cho bảng nâng cấp chip A8 của hãng trong tương lai. Cả 2 mẫu iPad nói trên được cho là sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm nay và sau đó sẽ là nâng cấp iPad Mini Retina.