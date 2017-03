Máy bị vỡ đôi trong khi pin phình to sau khi sạc khoảng 20 phút.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 9/10, trong lúc đang sạc pin, chiếc máy tính bảng hiệu Trung Quốc là Aigo Pad đã phát nổ tại nhà chị Phạm Thị Tố Nga (quận 4, TP HCM).

Theo chị Tố Nga, chiếc máy bị nổ và vỡ ra làm hai trong lúc chị đang lau nhà. "Tôi đang làm việc thì nghe tiếng nổ ở bàn máy may. Nhìn lại thấy chiếc máy tính bảng đang sạc bị văng xuống nền gạch, vỡ đôi và pin phình to ra. Còn đồ sạc pin thì vẫn còn treo trên ổ điện”, chị Nga kể.

Nơi đặt máy để sạc là bàn may hàng ngày chị vẫn ngồi may đồ. Chị Nga hay cắm sạc pin điện thoại, máy tính bảng tại chỗ ngồi may cho tiện khi có điện thoại gọi đến. Rất may khi sự việc xảy ra chị không ngồi may ở gần nên không bị văng trúng trong khi hai cháu bé con chị thường cầm máy tính bảng chơi khi sạc pin cũng đang đi học.

Mẫu máy tính bảng hiệu Trung Quốc mới sử dụng được khoảng 4 tháng.

Chị Tố Nga cho biết, máy phát nổ khi chị sạc pin được hơn 20 phút. Đây là quà 4 tháng trước một người bạn từ Trung Quốc qua thăm đã tặng cho chị. Hàng ngày các con chị vẫn thường cầm chơi game sau khi đi học về.

Mẫu máy tính bảng hiệu Aigo Pad, có thiết kế nhỏ, cầm vừa trong lòng bàn tay. Mặt sau có ghi nhiều chữ Trung Quốc. Khi bị nổ, pin phình to ra. Dù vị rơi xuống đất nhưng màn hình vẫn còn nguyên vẹn.

