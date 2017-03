Khoảng 300 người đã xếp hàng bên ngoài cửa hàng của Apple ở Tokyo, một số mặc những chiếc váy sặc sỡ, để được sờ tay vào thiết bị mà công ty khẳng định là không chỉ chỉ dừng ở mức phiên bản thu nhỏ của mẫu máy tính bảng ăn khách.



Ít nhất 20 người đã dành cả đêm đứng ngoài cửa hàng nằm ở khu Ginza, nhưng có thể thấy lễ bán chính thức iPad mini đã thiếu đi sự lôi cuốn của những lần bán hàng trước đó và dòng người xếp hàng đã nhanh chóng biến mất sau chút sôi động ban đầu.



Tại Singapore, nơi có đông dân mê công nghệ, số người xếp hàng đã tụt xuống đáng kể so với những lần bán hàng trước đây. Trong khi đó ở Hong Kong, chỉ có 30 người xếp hàng để lấy chiếc iPad được đặt hàng trước của họ.

iPad mini chính thức được bán từ 2/11 (Nguồn: AFP)



Hàng trăm người đã xếp hàng để mua iPad 2 hồi năm ngoái và 1.500 người đã xếp hàng mua iPhone 4S. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở Sydney, nơi nhiều người từng xếp hàng trước nhiều ngày để mua iPhone 5, nay đã không còn làm thế.



"Dường như phần lớn người ta đã đặt mua chiếc máy tính bảng qua mạng" - một người đang xếp hàng cho các phóng viên biết. Mặc dù vậy, fan của Apple vẫn nói rằng họ ấn tượng trước sự quyến rũ của chiếc máy tính bảng 7,9 inch. "Nó hoàn toàn khác so với chiếc iPad thông thường" - Ayano ở Tokyo cho biết - "Nó mỏng hơn và nhẹ hơn. Nhìn này, anh có thể cầm nó bằng một tay."



Khoảng ba chục nước ở châu Á và châu Âu, bên cạnh Mỹ, đã bán phiên bản iPad mini Wi-Fi trong ngày 2/11. Tại Seoul, khoảng 200 người đã xếp hàng, một số đã cắm trại qua đêm. Sự kiên nhẫn của họ đã được tưởng thưởng vào 8h sáng và một người cho AFP biết rằng chiếc máy tính iPad mini này là phần thưởng thú vị cho đứa con gái 4 tuổi của ông. "Tôi thích iPad hơn các thiết bị dùng Android vì nó có nhiều nội dung cho trẻ con giống như con gái tôi.”



Người hâm mộ trung thành của Apple cũng thấy rằng lần ra mắt này của iPad mini có ít sự phô trương hơn. "Không ngạc nhiên khi thấy người ta xếp hàng chờ hàng giờ ể mua chiếc iPad mới, nhưng hiện nay cơn sốt đã không còn lớn như trước nữa" - Kim Tae-Min cho biết.



Trước lễ bán chính thức iPad mini, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng mức giá khởi điểm 329 USD là quá cao và khó có thể hút khách do người ta sẽ chọn mua các máy tính bảng Google Nexus hay Amazon Kindle với giá chỉ 199 USD.



"Sự thờ phụng các sản phẩm của Apple đã có thể so với tín ngưỡng" - một nhà phân tích từ công ty Gartner cho biết - "Nhưng tôi không nghĩ Apple vượt trội ở thị trường máy tính bảng 7 inch bởi họ đã để Kindle Fire và Nexus có chỗ đứng trên thị trường với mức giá thấp hơn đáng kể.

Xếp hàng chờ mua iPad mini ở khu Ginza, Tokyo (Nguồn: AFP)



Tuy nhiên nhà phân tích Shaw Wu của công ty Sterne Agee đã đánh giá thấp những lo ngại về mức giá của iPad mini. Ông nói rằng máy tính bảng chất lượng cao sẽ ăn bớt thị phần của máy tính chạy hệ điều hành Windows.



"Cuộc tranh cãi này sẽ nhắc chúng ta về chuyện gì đã xảy ra với iPod mini và iPod nano" - Wu nói - "Cả hai chiếc máy này đều bị chỉ trích là bán với giá quá cao, nhưng đều có doanh thu tốt hơn dự kiến.



Phó Chủ tịch Apple phụ trách tiếp thị Phil Schiller đã tham gia lễ giới thiệu iPad mini vào tuần trước, nói rằng nó hoàn toàn là một thiết kế mới và không phải chỉ là một phiên bản iPad thu nhỏ.



Schiller nói rằng iPad mini nặng 308 gam, chưa đầy một nửa bản iPad khổ lớn và dày có 7,2 mm. Giống các phiên bản về sau của iPad khổ lớn, máy tính bảng mới có camera trước và sau. Nó cũng có loa stereo.



Buổi lễ bán iPad mini diễn ra sau khi các thẩm pháp Anh tuyên bố với Apple rằng công ty phải viết lại các tuyên bố không chính xác có liên quan tới tranh chấp bản quyền giữa họ và đối thủ Samsung. Công ty cũng được yêu cầu hồi tháng trước rằng phải tải thông điệp lên trang web nói rằng máy tính bảng Galaxy của Samsung không vi phạm thiết kế của iPad.



Nhưng Samsung nói rằng thông điệp của Apple đã không tuân theo lệnh của tòa vì nó có kèm theo các phán quyết từ Đức và Mỹ với nội dung bênh vực Apple./.

Theo Linh Vũ (Vietnam+)