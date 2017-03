1 tuần kể từ khi iPad mini được xách tay về bán tại Việt Nam. Theo khảo sát của Dân trí, iPad mini cũng có sức hút với người yêu công nghệ, nhu cầu đối với chiếc máy tính bảng thu nhỏ này cũng tương tự với thế hệ New iPad lúc mới ra mắt. Tuy nhiên, số lượng người mua sản phẩm này không cao như dự đoán ban đầu.

Anh Nguyễn Anh Văn, chủ cửa hàng CellPhoneS (Thái Hà, Hà Nội), cho biết iPad mini được rất nhiều người quan tâm bởi đây là chiếc máy tính bảng thu nhỏ lần đầu tiên ra mắt của Apple. Trước đó, cựu CEO Steve Jobs từng “đả kích” những chiếc tablet cỡ nhỏ vì cho rằng dòng sản phẩm này không mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Vì thế, khi iPad mini ra mắt, giới công nghệ rất tò mò tìm hiểu về sản phẩm này. Tuy vậy, số lượng người mua iPad mini tại cửa hàng này rất ít.

iPad mini chưa tạo được sức hút với người dùng trong nước vì giá bán cao và không có kết nối 3G.

Anh Tuấn, chủ cửa hàng iShop (Bà Triệu, Hà Nội) cũng cho hay, lượng người mua iPad mini tại cửa hàng không cao do hiện tại mẫu máy tính bảng này mới chỉ có bản Wi-Fi nhưng giá bán cao - 12 triệu đồng ở thời điểm mới nhập về Việt Nam, và hôm nay đã giảm xuống còn 10 triệu đồng. “Khách hàng thực tế không muốn chi một khoản tiền lớn để mua sản phẩm chỉ có kết nối Wi-Fi. Người dùng Việt nam vẫn muốn được sở hữu một sản phẩm có kết nối 3G để có thể sử dụng ở mọi nơi”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, theo anh Văn, trong phân khúc máy tính bảng 7 inch , các dòng máy tính bảng giá rẻ của Android, như Google Nexus 7, Kindle Fire hay Galaxy Tab 7.7 vẫn được chọn vì mức giá tốt hơn với cấu hình tương đương.

Có một thực tế khá thú vị, mẫu iPad thế hệ thứ 3, còn gọi là New iPad, dù đã bị Apple “khai tử” để thay thế bằng iPad 4 nhưng người dùng có nhu cầu thực sự vẫn lựa chọn mua mẫu máy tính này thay vì mua iPad mini hay iPad 4 mới ra bởi cả 2 dòng máy này mới chỉ có kết nối Wi-Fi.

“Nếu so sánh, New iPad có giá bán chỉ cao hơn một chút so với iPad mini, trong khi đó lại có cấu hình mạnh hơn, màn hình Retina Display đẹp hơn rất nhiều so với iPad thu nhỏ. Vì thế, nhiều người suy nghĩ lựa chọn New iPad hơn là iPad mini”, anh Văn cho biết.

Đánh giá về iPad mini, anh Đỗ Chiến Thắng, một tín đồ của các sản phẩm công nghệ, và là người dùng tất cả các đời iPad từ iPad 1, iPad 2, New iPad và bây giờ là iPad mini, nhận xét: “Cảm nhận của tôi qua 1 tuần sử dụng iPad mini là tạm hài lòng với chất lượng của sản phẩm. iPad mini có thiết kế đẹp, nhỏ gọn, tiện lợi khi phải di chuyển nhiều. iPad mini hoạt động mượt mà và có thời lượng pin tốt nhất trong các đời iPad”.

Tuy nhiên, theo anh Thắng, có một điều đáng tiếc là iPad mini không được Apple trang bị màn hình Retina. Chất lượng màn hình trên iPad mini tuy không tệ nhưng cần thời gian làm quen đối với người dùng New iPad trước đó. Ngoài ra, việc iPad mini hiện mới chỉ có kết nối Wi-Fi cũng gây bất tiện khi cần sử dụng ở những nơi không có kết nối Wi-Fi.

Theo các cửa hàng di động, thị trường iPad mini có thể sẽ đổi chiều sau khi phiên bản 4G sẽ được bán ra thị trường vào ngày 23/11 tới.

Theo Khôi Linh (Dân trí)