Nhiều gia đình sẵn sàng chi bạo giữa mùa lạm phát để đẹp lòng... con.

Mới hơn 9h sáng giữa tuần, cửa hàng đồ số tại Thái Hà đã tấp nập người mua hàng, mà đáng chú ý nhất là một bà mẹ dắt hai anh em mà áng chừng chắc đứa lớn vừa tốt nghiệp "đại học chữ to", đứa bé đang học mẫu giáo lớn.



Bà mẹ dỗ dành: "Con ngoan nhé, mẹ mua cái iPad cho hai anh em chơi chung, còn iPod thì của riêng con". Chưa để mẹ nói hết, cô bé đã chớp lời: "Nhưng con thích cái iPod gọi được điện như của... bố cơ". Cái iPod gọi được điện thoại ở đây là chiếc iPhone mà cô bé hay thấy bố dùng và mẩu đối thoại ngộ nghĩnh và sành điệu này không phải là hiếm.



Chị Phương Anh, Phó phòng truyền thông công ty M.G, đang đi mua quà 1/6 cho con cho biết: "Từ 2 năm trở lại đây iPad trở thành đồ chơi số thay cho các món đồ chơi cơ bản như LEGO, Mattel. Thực ra so với giá đồ chơi nhập ngoại, không hoá chất, không độc hại thì cũng đắt gấp tới khoảng 2-3 lần nhưng được cái chơi lâu, không mau chán và nhất là mình được... dùng ké".



Với giá bán hiện tại khoảng 8,8 triệu cho một chiếc iPad 2 16GB WiFi, mức giá này nếu tính chi tiết bằng khoảng 2 bộ LEGO cỡ to hoặc bằng 3 chiếc xe ôtô đồ chơi có thể ngồi vào lái. Tuy nhiên, bù lại giá trị sử dụng của sản phẩm rất lâu và ngoài chức năng giải trí thì iPad có thể cài được các phần mềm, ứng dụng có tính giáo dục cao.



Ngược lại, có những ông bố cũng chiều con vô lối bằng cách mua bất cứ thứ gì con muốn mà trường hợp anh Thành Trung, ở Phương Mai, Hà Nội là một điển hình. Nhà có 2 con trai, cậu cả đòi mua iPod là mua ngay cho con, khiến cậu em cũng lèo nhèo đòi thêm 1 máy cho bằng được. Anh Trung gãi đầu phân trần: "Cũng chỉ hơn 4 triệu, chẳng đáng bao nhiêu, mua cho 2 đứa về chơi đua xe với nhau còn hơn là để các ông tướng long nhong ngoài đường chơi bờ chơi bụi".



Theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh đồ số, các mẫu máy tính bảng và thiết bị công nghệ giải trí vẫn là sản phẩm hút khách giữa mùa bão giá. Lượng khách mua vào ngày này theo anh Minh Hiệp, cửa hàng trưởng một cửa hàng hi-tech ở Hàng Bài cho biết: "Người mua cho con có, mà mua biếu, tặng nhờ đóng gói, khắc chữ đằng sau lưng máy cũng có".



Trái với cảnh đìu hiu của chợ di động từ đầu năm trở lại đây, các mẫu thiết bị đồ số giải trí như iPad, iPod bỗng dưng đắt hàng một cách bất ngờ, ngoài tầm dự đoán của dân buôn.



Theo anh Quang Anh, chủ cửa hàng đồ số tại Láng Hạ chia sẻ: "Gần 1 tuần nay, trung bình một ngày cửa hàng tiêu thụ được hơn 30 iPad gồm cả phiên bản 2 và 3, với nhiều dung lượng và cấu hình khác nhau".



Việc mức giá iPad 3 đang tiệm cận mức giá của iPad 2 trước đây là một tiêu chí cho những ông bố bà mẹ chiều con và... thích dùng ké lựa chọn sản phẩm này. Chỉ sau hơn 2 tháng ra mắt, giá iPad 3 đã bằng mức giá của iPad 2 thời điểm giá thấp nhất và đây là một lợi thế cho người tiêu dùng.



Hiện tại, giá iPad 3 dao động từ 10,8 triệu cho phiên bản thấp nhất cho tới 17,8 triệu cho bản cao cấp nhất 64GB/4G. Mặc dù vậy, xu hướng mua hàng năm nay lại chọn phiên bản 32GB/4G nhiều hơn bởi nhiều khách hàng đều nhận định rằng 16GB thì quá nhỏ, không đủ để cài các ứng dụng trên iPad 3 vốn chất lượng đồ hoạ cao hơn, đòi hỏi bộ nhớ lớn hơn.



iPod cũng là một sản phẩm "vừa miếng" đối với người tiêu dùng. Chị Minh Hương, khách hàng vừa sắm iPod Touch cho con gái cho biết: "Với giá 4 triệu/máy thì cũng tương đối hợp lý để mua làm quà tặng, vừa nghe nhạc, pin lâu và chức năng lướt web khá tốt, mang đi đâu cũng tiện vì gọn". Hiện tại giá iPod Touch thế hệ 4 dao động khoảng 4,1 triệu đến 7,4 triệu/máy dung lượng 8/32/64GB.



Theo đánh giá của quản lý các cửa hàng thiết bị thì lượng khách sẽ còn tăng từ nay đến cuối tuần. Mặc dù vậy sẽ không có sự biến động về giá trên từng đầu sản phẩm. Nhiều cửa hàng nhận định đây có lẽ là cơ hội bán hàng tốt nhất của Quý trước khi thở dài chờ khách trong các tháng hè sắp tới.

