Đối với các thiết bị sử dụng iOS, nếu bạn nhập sai password quá 5 lần, thì thiết bị của bạn sẽ bị tạm khóa từ 1 cho đến vài phút (tùy theo số lần nhập sai), như hình bên dưới:



Nguyên lí hoạt động của lỗ hổng này nằm ở chức năng trợ lí ảo Siri và một số sai sót nào đó nằm trong ứng dụng Clock của nền tảng iOS.

Chính vì vậy, hãy tạm thời “vô hiệu hóa” chức năng trợ lí ảo và nhắn tin ngay tại màn hình khóa của iOS (nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành iOS 9.0) bằng thao tác sau: Vào Settings -> Touch ID & Passcode -> Tại mục Allow Access When Locked (Truy cập tại màn hình khóa), hãy tắt chức năng Siri và Reply with Message. Đồng thời chuyển sang chế độ passcode lớn hơn 4 số.





Hiện chưa rõ khi nào Apple sẽ cập nhật bản vá lỗi của chức năng này, nhưng nếu lỗi này được phán tán rộng rãi và người dùng không biết về sự tồn tại của nó, thì đây là một thảm họa của bản cập nhật iOS 9.0.