Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, những điểm truy nhập Internet công cộng không có đăng ký kinh doanh đại lý Internet hoặc không có hợp đồng đại lý Internet sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Trong khi đó, những điểm truy cập Internet công cộng hoạt động từ 0 giờ đến 8 giờ hoặc không tuân thủ thời gian hoạt động do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Mức án phạt tương tự cũng được áp dụng với các đại lý Internet sử dụng đường truyền thuê bao để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng.

Dự thảo còn có một quy định sẽ áp mức phạt tương tự như trên với những điểm truy cập Internet công cộng để người sử dụng truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan.

Dự thảo còn đề xuất đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với điểm truy nhập Internet công cộng vi phạm các quy định trên.

Nhiều người cho rằng quy định phạt các điểm truy cập Internet công cộng khi người sử dụng truy cập, xem các nội dung xấu là chưa phù hợp vì việc kiểm soát hoạt động của người dùng là rất khó. Cách làm hiệu quả nhất chính là khoá hoàn toàn mọi cố gắng truy cập vào những nội dung không lành mạnh ngay từ chính các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Ngoài ra, Nghị định cũng phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200-500 nghìn đồng đối với những đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet” mà không có số đăng ký kinh doanh đại lý Internet; với những biển “Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng” không có tên doanh nghiệp hoặc không có số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

Mức phạt cũng tương tự với những điểm cung cấp Internet công cộng không niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm cung cấp dịch vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đồng đối với một trong các hành vi sau: Không treo biển “Đại lý Internet” hoặc “Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng”; Không bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ; Thiết lập hệ thống thiết bị Internet, cung cấp dịch vụ ngoài địa điểm đã đăng ký trong hợp đồng đại lý Internet; Hệ thống thiết bị Internet không đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định; Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet thấp hơn chất lượng hoặc không đúng với giá cước trong hợp đồng đại lý Internet.

Dự thảo đang trong thời gian lấy ý kiến và sẽ được ban hành trong năm 2013.

Theo Khôi Linh (Dân trí)