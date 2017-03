(Nguồn: Internet)

Thông báo ngày 4/8 của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) của Mỹ cho biết theo vụ dàn xếp này thì Intel phải ngừng trả đũa những nhà chế tạo máy vi tính nào không chọn chíp điện tử của Intel để sản xuất máy tính của họ.



Theo FTC, Intel, công ty bán ra khoảng 80% số chíp điện tử trên thế giới, cũng đồng ý cho các nhà chế tạo các sản phẩm bổ sung như chíp điện tử đồ họa được phép tiếp cận với các bộ phận xử lý trung tâm của Intel trong vòng sáu năm tới đây. Công ty này cũng buộc phải thay đổi các thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ ký với Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Nvidia Corp. và Via Corp.



Tháng 12/2009, FTC đã khởi kiện Intel và cho rằng từ năm 1999, Intel đã sử dụng trái pháp luật lợi thế áp đảo để phá các hãng sản xuất chíp điện tử khác như Advanced Micro Devices Inc. (AMD) và Nvidia Corp.



Tháng 11/2009, Intel đã chịu trả hơn một tỷ USD cho AMD, đối thủ mạnh nhất của Intel, do AMD cáo buộc Intel đã có những hành động cạnh tranh không lành mạnh. Cũng trong năm 2009, Intel đã bị các nước thuộc Liên minh châu Âu phạt hơn 1,4 tỷ USD do có những hoạt động chống cạnh tranh tại châu Âu. Các nhà chức trách của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã khởi kiện Intel.



Ông David Balto, cựu Giám đốc phụ trách chính sách của FTC, cho rằng vụ dàn xếp này sẽ có tác dụng đặc biệt trong việc cải thiện tình hình cạnh tranh trên thị trường Mỹ.



Sau khi FTC tuyên bố kết quả của vụ dàn xếp, trên sàn giao dịch New York vào chiều ngày 4/8, cổ phiếu của Nvidia tăng khoảng 2,6% lên hơn 9USD và cổ phiếu của AMD tăng 0,13% lên 7,5 USD. Cổ phiếu Intel cũng tăng 0,1% lên 20,7 USD sau khi giảm 2% vào phiên giao dịch buổi sáng cùng ngày./.

Theo Kim Yến/Washington (Vietnam+)