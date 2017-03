Intel SSD 510 sử dụng giao tiếp Sata 6 Gb/giây.

Dòng ổ SDD mới sử dụng giao tiếp Santa 6 Gb/giây, giúp tận dụng tối đa việc chuyển giao sang các giao diện Sata bus với tốc độ nhanh hơn trên các nền tảng sử dụng bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ hai. Intel SSD 510 tăng gấp đôi tốc độ đọc tuần tự, và lên tới 315 MB một giây, nhiều hơn gấp 3 tốc độ đọc tuần tự của các ổ SSD 3Gbps hiện tại cùng hãng, giúp truyền tải nhiều dữ liệu hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Intel SSD 510 cung cấp tốc độ ghi đọc tuần tự nhanh nhất trong các sản phẩm của dòng Sata SSS cho người sử dụng hiện nay, cung cấp hiệu suất hoạt động dẫn đầu ngành công nghiệp, nhanh hơn 50% so với ổ cứng HDD thông thường. Ngoài việc cải thiện khả năng phản hồi trên toàn hệ thống khi so với một ổ cứng cơ học, các ổ SSD không yêu cầu di chuyển các bộ phận, bởi vậy nó mạnh hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn và chạy êm, mát hơn so với ổ HDD. Ổ SSD giảm thời gian khởi động, chạy các ứng dụng và các file dữ liệu và phục hồi sau chế độ nghỉ nhanh hơn, mang lại sự cải thiện đáng kể. Ổ cứng HDD thông thường không thể tận dụng hiệu quả tối đa công nghệ nền tảng 6 Gb/giây, bởi lẽ ổ HDD không thể tối đa hóa ngay cả giao diện Sata 3Gb/giây hiện tại.

Intel SSD 510 Series sử dụng bộ nhớ nhanh NAND 34 nanometer của Intel, với tốc độ đọc lên tới 500 MB/giây và tốc độ ghi lên tới 315 MB/giây cho mô hình năng lực cao của mình. Sản phẩm này hiện đã xuất hiện trên thị trường và dung lượng 250GB có giá là 584 USD và 120GB có giá là 284 USD. Cả hai đều được bảo hành trong 3 năm.

Theo Linh Chi (Sohoa)