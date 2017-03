Chuyên gia của Intel đang nói về Thunderbolt. (Nguồn: Internet)

Trong một thông cáo báo chí, Intel cho biết chuẩn Thunderbolt giúp cả truyền tải dữ liệu tốc độ cao lẫn hiển thị độ nét cao (HD) trên một sợi cáp đơn lẻ và có thể truyền một bộ phim HD độ dài đầy đủ trong vòng chưa đầy 30 giây với tốc độ 10Gb/s.



Tốc độ này nhanh gấp 2 lần so với USB 3.0, 12 lần so với FireWire800 và đến 20 lần so với USB 2.0.



Intel cho biết mục tiêu của họ đối với Thunderbolt là nhằm giản tiện hóa các kết nối giữa các thiết bị và thúc đẩy các cách thức mới và hiện hành để chế tạo và sử dụng máy tính cá nhân.



Thế hệ Thunderbolt bằng đồng có thể truyền tải đồng thời dữ liệu thô và thông tin nghe nhìn nhờ sử dụng các giao thức DisplayPort để hiển thị và PCI-Express để truyền dữ liệu./.