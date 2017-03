Sự tán thành của Intel giữ một vai trò rất quan trọng đối với dự án Chrome OS, bởi vì họ đang nắm giữ vị thế thống trị trong thế giới máy tính cá nhân: Mạch vi xử lý của Intel được sử dụng trong 4/5 lượng máy tính trên thế giới.

Google đang hướng Chrome OS vào máy tính để bàn, laptop, netbook và mọi thiết bị mà Microsoft Windows đang độc quyền, vì vậy việc ủng hộ Chrome có thể đặt Intel vào tình cảnh đối đầu với Microsoft. Cả 2 công ty này đã cùng thống trị ngành công nghiệp máy tính trong suốt những thập niên qua và thuật ngữ “Wintel” (kết hợp của Windows và Intel) thường được dùng để chỉ những máy tính chạy hệ điều hành Windows trên dòng vi xử lý dựa trên cấu trúc x86 do Intel phát triển.

Ông Nick Jacobs, phát ngôn viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Intel cho biết “Chúng tôi sẽ hợp tác với Google trong nhiều dự án khác nhau, bao gồm một số giai đoạn của dự án này. Chúng tôi đã chia sẻ một vài thông tin về dự án.” Tuy nhiên ông từ chối thông tin chi tiết về mức độ hợp tác giữa 2 công ty.

Intel cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch đưa bộ vi xử lý vào những thiết bị nhỏ gọn hơn, tiếp theo bộ vi xử lý Atom – dòng vi xử lý netbook thông dụng nhất. Google cho biết vào cuối năm tới, Chrome sẽ được ra mắt trên dòng máy netbook.

Tuy nhiên Intel đang thực hiện dự án hệ điều hành di động có tên Moblin và được phát triển trên nền tảng Linux dành cho những thiết bị máy tính nhỏ. Nó được thiết kế dành cho netbook và MIDs, một dòng máy tính cầm tay của Intel hay thiết bị Internet di động.

Mục tiêu của Intel là để kích cầu cho dòng vi xử lý Atom được sử dụng trong nhiều loại máy netbook như Aspire One của Acer và hầu hết các phiên bản máy Eee PC của Asustek Computer. Những chip này được thiết kế để tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị nhỏ.

Thực ra, Intel hi vọng sẽ đưa lõi vi xử lý Atom vào các dòng Smartphone và các thiết bị điện thoại di động khác. Đây là mục tiêu công ty này hướng tới khi đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn với Công ty Sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan (TSMC) trong dự án chế tạo chip phức hợp sử dụng lõi xử lý. Với nhiều người dùng, việc đưa chip Atom vào dòng máy Smartphone đồng nghĩa với việc họ có thể sử dụng những phần mềm được thiết kế cho máy tính cá nhân trên thiết bị cầm tay thay vì phải sử dụng phần mềm điện thoại di động. Tuy nhiên, Phần mềm phải tương thích với cấu trúc chip mà nó vận hành, hoặc là chip x86 của Intel, AMD hay Via Technologies, hay chip RISC (như loại chip do Arm Holdings sản xuất). Hiện nay trên thế giới có nhiều phần mềm tương thích với cấu trúc x86 hơn so với các cấu trúc khác.

Chip Arm được ngành công nghiệp điện thoại di động sử dụng trong dòng máy cầm tay và smartphone. Loại chip Arm cao cấp có tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều so với Atom.

Google không đề cập tới phát biểu hôm đầu tuần của Intel trên một blog đã chỉ ra danh tính của các công ty đã đồng ý hợp tác trong dự án Chrome OS, những cái tên này gồm có HP, Acer, Lenovo, nhà sản xuất chip điện thoại di động Qualcomm, Texas Instruments và Freescale Semiconductor.

Google còn cho biết họ đang phát triển hệ điều hành này trên nền tảng Linux chủ yếu dành cho cư dân mạng.