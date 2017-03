Với dòng máy K100 và K200, Epson tiết kiệm cho người dùng với chi phí chỉ 200 đồng/trang. Khả năng in hai mặt giúp tiết kiệm giấy tối đa cùng với tốc độ in nhanh, tích hợp kết nối Internet và tiết kiệm điện. Máy in K100 và K200 sử dụng công nghệ đầu in Micro Piezo - công nghệ thạch anh vi áp điện được sáng chế và đăng ký độc quyền của Epson giúp kéo dài tuổi thọ máy. Với máy in Epson ME dùng cho văn phòng, in cả phun màu đơn và đa năng có tích hợp khả năng in hai mặt, các khay giấy có sức chứa lớn. Dòng máy này giúp tiết kiệm 50% chi phí in.

N.CHÂU