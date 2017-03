Trong tay hàng loạt giải thưởng lớn

Dù đã một năm kể từ thời điểm ra mắt nhưng đến nay HTC One luôn vững vàng ở vị trí dẫu đầu trong ngành công nghiệp di động. Minh chứng cho những thành công ấy chính là chiến thắng ở rất nhiều giải thưởng lớn và uy tín vốn được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Và giải thưởng mới nhất mà HTC đã gặt hái được với HTC One chính là chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Best Smartphone - Điện thoại Thông Minh Tốt nhất Thế giới tại MWC 2014.



HTC One tiếp tục được vinh danh Smartphone tốt nhất thế giới tại MWC 2014

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định thế mạnh về thiết kế và vị thế tiên phong trong sáng tạo của tập đoàn HTC khi chỉ trong một năm giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trước đó, như Vị trí số 1 trong danh sách Smartphone đánh mua nhất mùa hè này của Engadget; Huy chương Vàng về Thiết kế và Đổi mới tại Triển lãm Công nghệ Computex Đài Bắc 2013; Smartphone tốt nhất năm 2013 do websit công nghệ nổi tiếng của Anh là T3 bình chọn; giành cú ăn ba tại Mobile Choice Award với các hạng mục “Điện thoại có thiết kế tốt nhất”, “Điện thoại quay video xuất sắc nhất và “Smartphone của năm”.

Bí mật của ngôi vương

Thành công của HTC với bề nổi nằm ở thiết kế hay tính năng có thể nói xuất phát từ việc chú trọng đến cảm nhận của người dùng. Gần đây, nghiên cứu mới về “Thiết kế đẹp giúp cuộc sống hạnh phúc” của HTC đã chỉ ra những thiết bị tuyệt đẹp sẽ mang đến sự hạnh phúc cho người sử dụng. Điều này một lần nữa lý giải vì sao thiết kế của HTC One luôn có mặt ở vị trí Quán quân và được người dùng yêu thích.

Thiết kế nhôm nguyên khối không gờ nối mang đến sự sang trọng, mượt mà còn giúp HTC One đạt giải iF Gold Product Design Award - giải thưởng vàng danh giá về thiết kế

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra hạnh phúc còn phải bắt nguồn từ một thiết bị không chỉ đẹp mà còn hoạt động tốt, kích thích khả năng sáng tạo dài lâu. Những cải tiến đầy sáng tạo đã được HTC tích hợp lên HTC One một lần nữa đáp ứng được tiêu chí này. Những tính năng lần đầu tiên xuất hiện, tiêu biểu như HTC BlinkFeed, thật sự gây ấn tượng mạnh với người sử dụng khi các thông tin từ hàng trăm ngàn trang điện tử, mạng xã hội trong và ngoài nước đều được cập nhật nhanh chóng trên màn hình chính giúp việc liên lạc, chủ động tin tức của người dùng dễ dàng hơn. Cùng với tất cả những tính năng vượt trội khác của HTC như HTC Zoe, UltraPixels camera hay Video Highlights, ngôi vương của HTC nói chung và HTC One nói riêng xem như đã được xây nền vững chắc.





Có thể nói, HTC One không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh đơn thuần, chiếc smartphone này còn có tác dụng tích cực cho cảm xúc của người sở hữu. Thành công lớn trong năm qua của HTC One thực sự mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho những sản phẩm sắp tới đến từ HTC mà đơn cử là giờ đây, mọi ánh mắt đều đang hướng về ngày 25/3 - thời điểm ra mắt một chiếc smartphone được trông đợi sẽ là siêu phẩm của HTC trong năm 2014.

(Theo Dân Trí)