Thông tin từ Thời báo The Wall Street cho biết, máy tính bảng mới (được nhiều trang tin sử dụng tên Nexus 9 để tiện phân biệt các dòng Nexus cũ dù thương hiệu này đang vướng kiện tụng và bản quyền tên gọi) được xem là mối lương duyên mới, đánh dấu sự trở lại trên mới quan hệ đối tác lâu dài giữa Google và HTC. Nguồn tin cũng cho hay các kỹ sư của HTC đã liên tục qua lại giữa 2 công ty ở Mỹ và Đài Loan để phát triển một thiết bị mới màn hình 9 inch.

Trang thông tin The Verge cũng cho biết, nhiều khả năng máy tính bảng mới của HTC sẽ được xem là phiên bản kế tiếp tân trang dòng HTC One với màn hình 9 inch, trong khi thế hệ tiếp tục dự kiến sẽ do đối tác Samsung đảm nhận.

Sản phẩm mới cũng được cho là dòng máy tính bảng cấp cao trong việc khai thác các điểm mạnh của hệ điều hành mới Android L của Google. Được xem là một hệ điều hành ghi điểm nhấn, Android L cũng sẽ được thiết kế để tương thích tốt với thế hệ máy tính bảng 9 inch mới của HTC, trong việc "phi mã" tính năng vốn đang là nổi bật của 2 thương hiệu này.

LÊ MINH