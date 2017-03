Hôm qua HTC đã gửi thư mời giới truyền thông đến tham dự sự kiện đặc biệt mà hãng sẽ tổ chức vào ngày 19/2 tới đây tại New York và London.



Mặc dù nội dung thư mời không tiết lộ thông tin chi tiết nào, giới công nghệ vẫn tin chắc rằng đây là sự kiện được HTC tổ chức để giới thiệu chiếc smartphone “khủng” nhất của mình có tên M7.

Nội dung bức thư mời tham dự sự kiện đặc biệt của HTC



Trước đó, thông tin về HTC M7 đã từng được xuất hiện từ hồi tháng 12 năm ngoái, được cho là chiếc smartphone tiếp nối chiếc điện thoại cao cấp Droid DNA của HTC. Nhiều nguồn tin khẳng định M7 sẽ là smartphone “khủng” với cấu hình mạnh mẽ, có màn hình rộng 4,7-inch nhưng lại có độ phân giải lên đến chuẩn Full HD 1080p (1920x1080), giúp cho màn hình của M7 có mật độ điểm ảnh lên đến 468ppi (cao hơn 40% so với màn hình của iPhone 5).



Đặc biệt, theo nguồn tin khẳng định HTC sẽ trang bị công nghệ màn hình mới với tên gọi SoLux cho chiếc smartphone mới của mình, được cho là sẽ mang lại một số cải tiến về khả năng hiển thị hơn so với công nghệ Super LCD2 trươc đó, giúp tăng góc nhìn, khả năng hiển thị ngoài trời và độ chính xác về màu sắc. Điều này hứa hẹn M7 sẽ mang lại một chất lượng hình ảnh đáng trông đợi.



Bên trong chiếc smartphone này sẽ là bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon S4 tốc độ 1.7GHz, 2GB bộ nhớ RAM và 32GB ổ cứng lưu trữ. Cấu hình này tương đương với cấu hình của chiếc smartphone Droid DNA mà HTC mới trình làng gần đây (tuy Droid DNA có màn hình rộng 5-inch nhưng chỉ có bộ nhớ 16GB).



M7 cũng được trang bị một camera với độ phân giải lên đến 13 megapixel và camera phụ 2 megapixel ở mặt trước. Cảm biến hình ảnh mới với tên gọi Cinesensor cũng được trang bị cho sản phẩm này, hứa hẹn cải tiến chất lượng hình ảnh cũng như tăng cường thêm các tính năng như quay chậm video ở tốc độ siêu nhanh hay tăng chất lượng video HDR. Cả camera trước và sau đều có khả năng quay video Full HD 1080p.



Sản phẩm được cho là cũng sẽ hỗ trợ kết nối 4G LTE và hoạt động trên nền tảng Android Jelly Bean (không rõ phiên bản 4.1 hay 4.2), cùng với bộ giao diện Sense 5 mới nhất của HTC.



Trước đó nhiều nguồn tin cho rằng HTC sẽ trình làng chiếc smartphone mới của mình tại hội nghị MWC diễn ra từ ngày 25 đến 28/2, tuy nhiên có vẻ như HTC muốn tổ chức một sự kiện riêng để có thể tạo được nhiều sự chú ý hơn và sản phẩm mới mang tính chiếc lược của mình.



Năm 2012 không phải là một năm thành công của HTC khi hãng công nghệ Đài Loan không cạnh tranh được với Samsung và Apple cùng sự trỗi dậy của Nokia với nền tảng Windows Phone. Có vẻ như HTC đặt quyết tâm hơn vào năm 2013 khi trình làng sản phẩm “bom tấn” của mình ngay từ đầu năm.



Mới đây, một đoạn video so sánh hình ảnh linh kiện của HTC M7 với HTC One X càng làm tăng thêm độ tin cậy về sự hiện diện của mẫu smartphone mới này, bất chấp việc chưa hề có thông tin xác nhận nào từ phía HTC.

Theo T.Thủy (Dân trí)