HTC Oneđược đánh giá cao hơn Galaxy S4 nhưng liên tục bị trì hoãn thời điểm phát hành.

Ông Kodera là người chịu trách nhiệm về việc đề ra chiến lược kinh doanh của HTC trong suốt thời gian qua. Trong tình cảnh đang có rất nhiều khó khăn, giám đốc sản phẩm ra đi được xem là một mất mát lớn.

Kodera ra đi nối dài thêm danh sách những quan chức rời bỏ HTC, trước đó là Phó chủ tịch truyền thông toàn cầu Jason Gordon, giám đốc tiếp thị bán lẻ Rebecca Rowland, giám đốc tiếp thị số Starkweather và giám đốc chiến lược sản phẩm Eric Lin cũng đã rời công ty.

Sự ra đi của nhiều quan chức cao cấp HTC có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi khi hãng này đang ngày càng đuối sức trong cuộc đua smartphone với các tên tuổi lớn Apple và Samsung. Một đối thủ nhẹ kí hơn là Nokia thì luôn nhận được sự hậu thuẫn từ phía Microsoft. Trong khi những sản phẩm mới nhất của HTC ra mắt trong tình cảnh, hoặc quá chậm trễ, hoặc chết yểu.

Kouji Kodera.

HTC First ra đời với mục đích là smartphone đầu tiên cài họ ứng dụng Facebook Home trở thành thảm hoạ khi AT&T quyết định bán nó với giá 'cho không' 99 cent (khoảng 20.000 đồng) sau chưa đầy một tháng ra mắt. Còn HTC One - siêu phẩm được đánh giá rất cao của HTC cũng trong tình cảnh bi đát không kém. Liên tục bị trì hoãn thời điểm phát hành do gặp các vấn đề trục trặc từ khâu sản xuất và chuỗi cung ứng, HTC One hầu như bị chìm khi đối mặt với Galaxy S4 được Samsung tung ra với cả một chiến dịch quảng cáo rầm rộ.

HTC First - smartphone chết yểu chỉ sau 1 tháng ra mắt.

Còn nhớ, hồi cuối tháng 3/2013, chính CEO Peter Chou khẳng định với giới lãnh đạo công ty rằng sẽ rời bỏ vị trí CEO HTC nếu One không thành công.

