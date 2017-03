Theo như dự đoán, smartphone này của HTC sẽ có màn hình 5.2" có độ phân giải 1080p, bộ vi xử lý Snapdragon 801 với nhân quad-core Krait 400 có tốc độ 2.3GHz và RAM 2GB. Tính năng thú vị nhất chính là phần camera của HTC Desire Eye. Nó được trang bị một camera có độ phân giải lên đến 13MP cùng với đèn flash LED kép và camera sau cũng 13MP. Một sự kết hợp khá thú vị, và đây chính là một đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với thiết bị Oppo N3 sắp tới.

Phần thông số kỹ thuật còn lại bao gồm, bộ nhớ trong 32GB, một pin có dung lượng 2400mAh và chứng nhận chống nước IPX7. HTC Desire Eye sẽ chạy trên hệ điều hành Android với giao diện Sense 6 với ứng dụng máy ảnh Eye.

HTC đã có kế hoạch tổ chức một buổi họp báo vào ngày 8/10 tại New York, đây có thể là nơi mà HTC sẽ thông báo các thiết bị đã được đồn đoán trong thời gian qua như, HTC One (M8) Eye với hai máy ảnh 13MP phía sau cùng với HTC RECamera. Theo upleaks, ứng dụng máy ảnh mới dự kiến sẽ có mặt trên HTC One, One mini, One (M8), One mini 2, One (E8) và One Max khi các thiết bị được cập nhật Android L.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về giá cũng như việc HTC sẽ ra mắt HTC Desire Eye cùng với One Eye, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ sớm biết được những thông tin chính xác khi buổi họp báo của HTC được diễn ra.

TRẦN LÂM