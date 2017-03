(Nguồn: Internet)

Sau khi công bố mức lợi nhuận quý 2/2012 giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái, HTC còn đẩy tình hình trở nên bi đát hơn khi họ dự báo doanh thu của quý Ba sẽ giảm 23%, từ đó kéo dài tình trạng nghèo nàn lợi nhuận.



Chưa hết, ở lần thông báo kết quả kinh doanh trong tháng Bảy vừa qua, là tháng đầu tiên của quý Ba, hãng công nghệ Đài Loan cho biết doanh thu của họ bị sụt giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, do lượng tiêu thụ dòng smartphone One mới không thăng hoa như kỳ vọng.



Trước hàng loạt thông tin tiêu cực như vậy, giới đầu tư đã lập tức thể hiện thái độ của họ bằng việc quay lưng với cổ phiếu HTC, khiến cho hãng này bị mất tới 1 tỷ USD từ giá trị vốn hóa thị trường trong vỏn vẻn…2 ngày là mùng 6 và 7 tháng 8.



Tính ra, giá cổ phiếu HTC đã sụt giảm tới hơn 50% trong năm nay.



Nhà phân tích Wanli Wang của hãng RBS bày tỏ với Nhật báo Phố Wall: “Dự báo về quý Ba yếu kém của HTC có nghĩa là họ sẽ tiếp tục để mất thị phần và khi đó thì dù cho họ giành thêm được bao nhiêu thị phần ở Trung Quốc cũng không thể bù đắp cho những mất mát đáng kể ở những thị trường quan trọng là Mỹ và châu Âu”./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)