Kết quả kinh doanh của HTC không được như kỳ vọng của chuyên gia. Ảnh: The Verge

HTC vừa công bố số liệu chưa được kiểm toán của quý II năm 2013. Dù đã ra mắt mẫu smartphone rất được chú ý là HTC One, công ty vẫn chỉ kiếm được gần 41 triệu USD sau thuế từ doanh thu 2,35 tỉ USD. Trong quý II năm 2012, HTC thu về doanh thu 3 tỉ USD và lợi nhuận 246 triệu USD. Như vậy, lợi nhuận HTC đã sụt giảm tới 83% so với một năm trước.

Giới phân tích kỳ vọng vào sự thay đổi mạnh mẽ hơn từ HTC, rơi vào khoảng lợi nhuận 70 triệu USD, đặc biệt sau khi công ty thông báo bán được 5 triệu HTC One chỉ trong 50 ngày. Kết quả kinh doanh của HTC trong tháng đầu tiên bán HTC One cũng khá tích cực khi chỉ giảm 3,35% so với cùng kì năm 2012 và tăng gấp nhiều lần so với tháng trước đó. Tuy nhiên, trong tháng 6 năm 2013, đà tăng lại chậm lại và “kình địch” Galaxy S4 của Samsung bắt đầu xuất quân. Đó chính là thời điểm doanh thu của HTC tụt dốc, giảm 24% so với tháng trước đó và 26% so với tháng 6 năm 2012.

Dù vậy, HTC không hoàn toàn phải đối diện với toàn tin xấu. Quý vừa qua, hãng kiếm được doanh thu 2,8 tỉ USD, tốt hơn hẳn 3 tháng trước đó. Trong suốt giai đoạn khủng hoảng tài chính, HTC vẫn kiếm được doanh thu tương đối tốt dù lợi nhuận sụt giảm. Những tháng tới đây, có tin đồn HTC sẽ tung ra phiên bản thu nhỏ của HTC One. “HTC Mini” được xem là thiết bị tầm trung, có cấu hình tương tự điện thoại Facebook HTC First.

Theo Du Lam (ICTnews / The Verge)