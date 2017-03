Theo đó, 150 học sinh đã được cung cấp những bản tô màu có hình nhân vật bộ phim The Croods đáng yêu và vui nhộn để dự thi. Các bản tô màu được in từ máy in HP Ink Advantage, như máy in HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One. Sau đó, các em thí sinh sẽ được yêu cầu tô màu hoặc vẽ sản phẩm của mình dựa trên những hình ảnh cung cấp.

Ông Roy NG, Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm của HP Việt Nam phát biểu "HP rất vui được hợp tác với Hệ thống Trường Việt Mỹ, giúp phát triển trí tưởng tượng và sức sáng tạo của các em. Công nghệ in của chúng tôi mang đến cho học sinh các bản in chất lượng cao với hình ảnh đẹp nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu học tập cũng như nhằm giúp nâng cao khả năng sáng tạo của các em”.

TB