Trước đó, ArchSight cũng là mục tiêu của các hãng Oracle và IBM nhưng cuối cùng công ty này đã về tay HP.



Trong một tuyên bố, HP cho biết hãng sẽ trả 43,5 USD/cổ phiếu trị giá bằng tiền mặt cho ArcSight và dự kiến việc sáp nhập sẽ kết thúc vào cuối năm nay.



Đây sẽ là thương vụ sáp nhập lớn thứ hai của HP trong thời gian gần đây. Đầu tháng Chín, HP đã giành phần thắng mua lại 3Par - công ty cung cấp các dịch vụ ảo hóa lưu trữ với giá 2,35 tỷ USD sau hơn 2 tuần giằng co với Dell.



ArchSight là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo mật, giúp người quản trị hệ thống giám sát hệ thống mạng và phát hiện ra các vụ tấn công hay truy cập trái phép.



Các nhà phân tích nói rằng sự quan tâm của HP đối với phần mềm an ninh phù hợp với chiến lược kinh doanh mở rộng của tập đoàn này.



Ông Kaushik Roy, một nhà phân tích tại công ty Wedbush Securities, nói rằng thương vụ này sẽ rất tốt cho HP.



Đây cũng là thương vụ mới nhất trong trào lưu sáp nhập thuộc lĩnh vực công nghệ an ninh.



Tháng trước, tập đoàn Intel Corp đã nhất trí mua lại McAfee với giá 7,7 tỷ USD, trong khi đó vào tháng Năm, Symantec Corp cũng mua lại bộ phận thanh toán của Verisign Inc với giá 1,3 tỷ USD./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)