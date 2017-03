Theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng Bkav, hacker đã xâm nhập chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch thông tin trên các hệ thống (Deface) hoặc cài virus đánh cắp dữ liệu…

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận an ninh mạng của Bkav, cho biết, hầu hết các cuộc tấn công trong thời gian qua đều xuất phát từ những lỗi hết sức đơn giản, hacker không cần trình độ cũng có thể thực hiện việc xâm nhập. Phương thức được hacker sử dụng chủ yếu vẫn là dựa vào các lỗi cơ bản như SQL Injection, hệ thống không cập nhật bản vá hay mật khẩu quản trị yếu.

“Để xảy ra những lỗi đơn giản như vậy là do hầu hết website của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp đều không được đánh giá độc lập về mức độ an ninh trước khi đưa vào vận hành. Hạ tầng mạng và nền tảng ứng dụng của các website này không được thiết kế tổng thể với các giải pháp đảm bảo an ninh”, ông Đức nhận định.

Đại diện Bkav khuyến cáo, để chống lại các cuộc tấn công, nhất thiết cần áp dụng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001. Quy trình ISO sẽ bắt buộc các website phải được đánh giá độc lập về an ninh trước khi đưa vào vận hành, hạ tầng mạng phải được thiết kế tổng thể ngay từ khi xây dựng. Ngoài ra, để bảo vệ các hệ thống website, chống bị đánh cắp dữ liệu, việc áp dụng một giải pháp tổng thể phòng chống virus là điều tối quan trọng. Khi thực hiện được tất cả các việc này, hệ thống mạng mới có thể được đảm bảo ở mức cao nhất.

Trong tháng 6 đã có 3.690 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 6.955.000 lượt máy tính. Virus lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.Sality.PE đã lây nhiễm trên 481.000 lượt máy tính.

Theo Khôi Linh (Dân trí)