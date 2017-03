(Nguồn: PV)

Trong tháng 4 năm nay, hoạt động sử dụng Internet di động ở Việt Nam tăng trên 28% so với tháng trước đó.



Ông Russell Conrad, Giám đốc khu vực SEA của Effective Measure - công ty cung cấp giải pháp đo lường độc giả trực tuyến có trụ sở chính tại Australia - đã gắn sự phát triển này với việc smartphone ngày càng được ưa chuộng.



Ông nói: “Cùng với sự bùng nổ smartphone trong khu vực, ngày càng nhiều khách hàng, trong đó có hơn 300.000 người sử dụng Internet ở Việt Nam, sử dụng Internet di động để truy cập các nội dung thông tin giải trí, giao dịch kinh doanh và tham gia thương mại điện tử khi đi trên đường.”



Thống kê chi tiết về hoạt động lướt web của người sử dụng Internet di động ở Việt Nam trong tháng 4/2011 cho thấy người sử dụng Internet di động truy cập một trang web với thời lượng trung bình 14 giây, nhiều hơn 6 giây so với người sử dụng máy tính cá nhân.



Mỗi lần sử dụng Internet di động kéo dài trung bình 1,54 phút, ít hơn 4 giây so với máy tính cá nhân.



Người sử dụng Internet di động trung bình lướt 8 trang web một lần, ít hơn 7 trang so với người dùng máy tính cá nhân.



Ông Conrad khẳng định: “Thị trường Việt Nam mang đến không gian cho sự phát triển. Hoạt động sử dụng Internet di động gia tăng này đem đến một cơ hội để các doanh nghiệp nhắm đến thị trường Việt Nam và xây dựng các giao diện thân thiện với di động để củng cố sự hiện diện trực tuyến.”



Cũng theo thông cáo, tỷ lệ tăng trưởng hoạt động sử dụng Internet di động ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2011 lần lượt là Thái Lan 45,87%; Indonesia 158,32%; Malaysia 42,55%; Philippines 48,12%; Singapore 58,53%.



Effective Measure là công ty nghiên cứu và đo lường độc giả trực tuyến với hoạt động mở rộng trên phạm vi toàn cầu.



Là hãng tiên phong xây dựng giải pháp Thông tin Thị trường (Market Intelligence) mang tính đột phá, Effective Measure dẫn đầu ngành với những số liệu thực tế thể hiện thị trường kỹ thuật số thông qua phương pháp luận Digital Helix.



Effective Measure cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thực tế tốt nhất cho các khách hàng trên toàn cầu trong đó có Đông Nam Á, Trung Đông Bắc Phi và Nam Phi./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)