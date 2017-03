Đây là một trong những công bố quan trọng mà Bkav đưa ra trong Bản tin an ninh mạng của đơn vị này. [ Trao đổi với phóng viên Vietnam+ sáng 9/4, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng của Bkav, trong số các website bị hacker “động chạm” nói trên, có 10 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước và 305 trường hợp do hacker nước ngoài.Tuy không có con số thiệt hại, song ông Đức nói các trang web bị tấn công với nhiều hình thức như chèn file lạ, từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện. Đặc biệt, một số hệ thống đã bị chọc sâu, hacker ngoài việc kiểm soát máy chủ còn có thể dùng máy chủ này để làm bàn đạp tấn công các máy chủ phía sau nếu các đơn vị bảo mật không kịp thời khắc phục.Trước đó, trong Bản tin an ninh mạng tháng Hai, Bkav cũng cho biết có 216 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập; trong đó có 14 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 202 trường hợp do hacker nước ngoài.Lý giải về việc gia tăng đáng kể số lượng website bị tấn công, ông Đức nói đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, trung bình năm 2011, 2012 mỗi tháng có khoảng 200 website bị tấn công, song sang năm 2013 số lượng website bị tấn công đã tăng lên một chút.Tại Hội thảo quốc gia về an ninh bảo mật diễn ra vào cuối tháng Ba vừa qua, Đại tá Trần Văn Hòa (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An), số lượng tội phạm công nghệ cao tăng nhanh. Thậm chí thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra trong năm 2012 cho thế giới khoảng 400 tỷ USD, đứng sau ma túy (460 tỷ USD)./.