Sáng kiến No More Ransom đã được đưa ra bởi Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, Europol, McAfee và Kaspersky Lab nhằm giúp đỡ các nạn nhân bị tấn công bởi mã độc tống tiền. Hiện nay, No More Ransom có hơn 100 đối tác, vì các cuộc tấn công ransomware vẫn tiếp tục thống trị tin tức, tấn công các doanh nghiệp, các chính phủ và cá nhân trên toàn thế giới.

Xem thêm: Nhiều smartphone TQ được cài sẵn phần mềm độc hại - Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Dr. Web vừa phát hiện ra một loại phần mềm độc hại khá nguy hiểm và được cài sẵn trên một số dòng smartphone đến từ Trung Quốc.

Cuộc tấn công WannaCry vào giữa tháng 5 vừa qua đã tuyên bố có trên 300.000 nạn nhân doanh nghiệp tại 150 quốc gia trong vài ngày đầu tiên, phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng của các doanh nghiệp. Một số tổ chức vẫn đang phải vật lộn để phục hồi từ các cuộc tấn công của ExPetya vào ngày 27-6.





Tổng số người dùng gặp ransomware giữa tháng 4-2016 và tháng 3-2017 tăng 11,4% so với 12 tháng trước, từ 2.315.931 lên 2.581.026 người dùng trên khắp thế giới.



Trang web No More Ransom hiện nay có 54 công cụ giải mã, được cung cấp bởi 9 đối tác và bao gồm 104 loại ransomware. Cho đến nay, các công cụ này đã giải mã được hơn 28.000 thiết bị, lấy khỏi tội phạm mạng ước tính trị giá khoảng 8 triệu Euro.

Bà Sylvia Ng, giám đốc Kaspersky Lab khu vực Đông Nam Á cho biết: “Tội phạm mạng rất ít quan tâm đến quy mô và doanh thu của nạn nhân. Chỉ có hai câu hỏi mà chúng quan tâm là: 1. Có tiền không? 2. Có khó để lấy được tiền không? Câu trả lời “có và không” sẽ là động cơ cho một cuộc tấn công”

Các công ty hành pháp toàn cầu vẫn luôn hợp tác với các đối tác tư nhân điều tra tội phạm mạng ransomware. Tuy nhiên, việc phòng ngừa vẫn luôn tốt hơn việc khắc phục. Người sử dụng Internet cần tránh trở thành nạn nhân ngay từ đầu. Rất nhiều bí quyết phòng ngừa được cập nhật trên trang web www.nomoreransom.org.

Xem thêm: Người dùng iOS và Android dính lỗ hổng nguy hiểm - Được đánh giá là an toàn hơn so với Android và Windows, tuy nhiên lượng phần mềm độc hại được tìm thấy trên các thiết bị của Apple đã tăng lên đáng kể trong vài năm trở lại đây.





TIỂU MINH