Theo phóng viên TTXVN tại London, đây sẽ là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay về không gian mạng, dự kiến thu hút khoảng 700 đại biểu đến từ 60 quốc gia cùng nhiều tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, công ty... trên khắp thế giới.



Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những vấn đề về tăng trưởng và phát triển kinh tế trong bối cảnh thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người truy cập Internet, so với 16 triệu người vào năm 1995; những lợi ích mà mạng Internet cũng như các mạng thông tin khác tạo ra cho xã hội; các giải pháp giúp không gian mạng trở nên an toàn và tiện lợi hơn.



Ngoại trưởng nước chủ nhà, ông William Hague, cho biết ý tưởng của hội nghị là sẽ cho ra đời một “Nghị trình London” với cách tiếp cận thấu đáo và tập trung nhằm giúp các nước nhận ra tiềm năng khổng lồ của không gian mạng.



Ông William Hague nhấn mạnh làm thế nào để tất cả chúng ta gặt hái được những lợi ích của một không gian mạng an toàn và an ninh cho các thế hệ sắp tới là một trong những thách thức lớn nhất.



Theo tổ chức Phát triển hàng không, quốc phòng, an ninh (ADS) của Anh, các ngành công nghiệp dựa trên Internet đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và giá trị thương mại điện tử toàn cầu đã lên tới 8.000 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng đang coi tội phạm mạng là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế. Năm 2010, khoảng 40% số những người có máy tính ở Anh từng bị tấn công và tội phạm mạng khiến nền kinh tế này thiệt hại khoảng 27 tỷ bảng (43,2 tỷ USD)./.

