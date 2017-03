Cảnh trong các phim Avatar, Up In The Air, Inglourious Basterds... được người hâm mộ sửa đổi thành những hình ảnh phản ánh công nghệ mới nhất.

Màn hình cảm ứng đa điểm (Avatar) Công nghệ 3D lên ngôi (Precious)

Máy tính bảng iPad (Up) Màn hình cảm ứng trong suốt (Up In The Air) Kính 3D trong bộ phim Julie and Julia. iPad xuất hiện trong Inglourious Basterds...



... và The Blind Side. Theo Thế Mạnh - Ảnh: Gizmodo (VNE)